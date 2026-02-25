Siyatik nedir? Siyatik ağrısını azaltma yöntemleri neler?
Kalçadan bacağa yayılan keskin ağrı mı hissediyorsunuz? Siyatik, en kalın sinirimiz olan siyatik sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkar. Uyuşma, karıncalanma ve kas zayıflığı gibi şikayetlerle kendini gösteren siyatik, doğru tanı ve tedaviyle büyük oranda kontrol altına alınabiliyor. Ani hareketlerden kaçınmak, doğru duruş ve hafif egzersizler ağrıyı hafifletebilir.
SİYATİK NEDİR?
Siyatik, vücuttaki en kalın sinir olan siyatik sinirle ilgilidir. Kalçadan bacaklara kadar uzanır ve bacağın hem hareket hem de duyusal işlevlerini yönetir. Toplumda “siyatik” dendiğinde, sinirin herhangi bir noktada sıkışması sonucu ortaya çıkan ağrı ve şikâyetler anlaşılır.
SİYATİK SİNİRİN YOLCULUĞU
Siyatik sinir, kalçadan başlayıp bacak arkasında diz üstü seviyesinde iki kola ayrılır ve ayağa kadar iner. Sinir boyunca herhangi bir seviyede sıkışma, bacakta ağrı, uyuşma, karıncalanma ve kasılmalara neden olabilir.
SİYATİK AĞRISININ BELİRTİLERİ
En tipik belirti, kalçadan bir veya her iki bacağa yayılan ağrıdır. Bu ağrıya uyuşma ve karıncalanma eşlik edebilir. Kas güçsüzlüğü ve nadiren idrar kaçırma da görülebilir. Ağrı, yürüyüş veya öne eğilme ile artabilir.
SİYATİĞİN NEDENLERİ
Siyatik sinir sıkışması çoğunlukla omurga seviyesinde olur. Bel fıtığı, omurga kanal darlığı, kireçlenme, kırıklar, şekil bozuklukları ve tümörler en sık nedenlerdir. Ayrıca kalçadaki piriformis kası veya bacakta herhangi bir noktadaki bası da benzer belirtiler yaratabilir.