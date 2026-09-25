Skolyoz kaç derecede ameliyat edilir? Fizik tedavi ve korse eğriliği skolyozu durdurur mu?

DOĞRU TANI İÇİN EN BASİT YÖNTEM: ADAM'S ÖNE EĞİLME TESTİ

Skolyoz şüphesi olan bir kişide tanı süreci, uzman bir hekimin yapacağı çok basit ama hayati bir fiziksel muayene ile başlar. "Adam's Öne Eğilme Testi" adı verilen bu yöntemde hasta kollarını aşağı salarak öne doğru eğilir ve hekim sırt bölgesindeki asimetriyi gözle kontrol eder. Eğriliğin varlığını, yönünü ve derecesini kesin olarak belirlemek için ise tüm omurgayı içine alan boy grafisi (skolyoz röntgeni) çekilir. Çekilen bu röntgen üzerinde yapılan milimetrik ölçümlerle "Cobb Açısı" hesaplanır ve bu açıya göre hastalığın evresi ile tedavi haritası netleştirilir.