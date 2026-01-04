Sessiz katil kapınızda olabilir: Uzmanlardan 'Soba Değil İhmal Öldürür' Uyarısı!
Türkiye’nin halen büyük bir çoğunluğu, doğalgaz veya elektrikli ısıtıcı yerine odun-kömür sobası kullanıyor. Geçmiş yıllarda kullanılan bu ısınma yöntemi ucuz maliyeti nedeniyle bazı ailelerin tercihi oluyor. Ancak uzmanlar, kış aylarında soba kullanılırken mutlaka dikkat edilmesi gereken konularda uyarıda bulundu.
Karbonmonoksit gazı, vücuda solunum yoluyla girerek doğrudan kana geçer ve oksijen alımını engelleyerek ölüme sebebiyet veriyor. Dr. Yasin Yılmaz, zehirlenmelerin genellikle kalitesiz yakıt kullanımı, temizlenmeyen bacalar ve yanlış yakma teknikleri nedeniyle yaşandığını ifade etti.
Özellikle alçak basınçlı ve lodoslu havalarda bacaların standartlara uygun olmaması durumunda soba yakılmaması gerektiğini, yakılması zorunlu ise gece yatmadan önce mutlaka söndürülmesi gerektiğini belirtti.
Öte yandan soba kurulumunda dikkat edilmesi gereken en kritik noktalardan biri, sobanın duvardan 15 ila 20 santimetre uzakta ve en fazla iki dirsek kullanılarak kurulmasıdır.