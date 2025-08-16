Sofraların kadim lezzeti, doğanın şifa deposu: İncir

İNCİRİN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Lif zengini bir kalkan: sindirim sağlığının vazgeçilmezi

​İncir, sindirim sistemimizin dostu olarak bilinen lifler açısından adeta bir cennettir. İçerdiği hem çözünür hem de çözünmez lifler, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde kilit bir rol oynar. Çözünmez lifler, sindirilmeden bağırsaklardan geçerek dışkı hacmini artırır ve kabızlık gibi yaygın sorunların önüne geçerek düzenli bağırsak fonksiyonlarını destekler. Bu sayede, bağırsak sağlığının korunması ve uzun vadede bazı bağırsak hastalıklarının riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Öte yandan, çözünür lifler ise suyla birleşerek jel benzeri bir yapı oluşturur. Bu jel, besinlerin sindirimini ve emilimini yavaşlatarak kan şekerinin ani yükselmesini engeller ve daha dengeli bir enerji salınımı sağlar. Ayrıca, çözünür lifler midede daha uzun süre kalarak tokluk hissini uzatır; bu da özellikle kilo yönetimi hedefleyenler için inciri değerli bir atıştırmalık haline getirir. Uzmanlar, lifli gıdaların düzenli tüketiminin, bağırsak mikrobiyotasının (bağırsak florası) sağlığını olumlu yönde etkilediğini ve bu durumun genel bağışıklık sistemi üzerinde de güçlü bir destekleyici etkisi olduğunu vurgulamaktadır.