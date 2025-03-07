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  4. Sofraların vazgeçilmezi ama ölüm riskini %15 artırıyor: Uzmanlar “hemen vazgeçin” diyerek uyardı

Sofraların vazgeçilmezi ama ölüm riskini %15 artırıyor: Uzmanlar “hemen vazgeçin” diyerek uyardı

Yemek yaparken, kahvaltılarda ve pek çok öğünde sıkça kullanılan bir yiyecek, ölüm riskini %15 artırıyor. Uzmanlar, bu yiyecek yerine kullanılacak alternatifleri açıkladı.

Sofraların vazgeçilmezi ama ölüm riskini %15 artırıyor: Uzmanlar “hemen vazgeçin” diyerek uyardı - Sayfa 1

Süt ürünleri arasında bulunan tereyağ, sofraların vazgeçilmezi. Kahvaltı yaparken, yemek hazırlarken ve pek çok alanda yaygın olarak kullanılıyor.

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Sofraların vazgeçilmezi ama ölüm riskini %15 artırıyor: Uzmanlar “hemen vazgeçin” diyerek uyardı - Sayfa 2

Ancak bilim insanlarının araştırması, tereyağ ile ilgili korkutucu gerçeği ortaya çıkardı. Meğer bilindiği gibi dostumuz değilmiş. Peki ne gibi zararları ve alternatif olarak neler kullanılmalı?

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Sofraların vazgeçilmezi ama ölüm riskini %15 artırıyor: Uzmanlar “hemen vazgeçin” diyerek uyardı - Sayfa 3

The Independent’ın haberine göre araştırmacılar, 221.000’den fazla yetişkinden elde edilen verileri onlarca yıl boyunca analiz etti ve tereyağı tüketimi ile artan ölüm riski arasında bir bağlantı buldu.

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Sofraların vazgeçilmezi ama ölüm riskini %15 artırıyor: Uzmanlar “hemen vazgeçin” diyerek uyardı - Sayfa 4

Şaşırtıcı şekilde 30 ila 50 yıllık takip süresi boyunca çalışma grubunda 50.932 ölüm gerçekleşti; bunlardan 12.241’i kanser, 11.240’ı ise kalp hastalığı nedeniyleydi.

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