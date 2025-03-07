Sofraların vazgeçilmezi ama ölüm riskini %15 artırıyor: Uzmanlar “hemen vazgeçin” diyerek uyardı
Yemek yaparken, kahvaltılarda ve pek çok öğünde sıkça kullanılan bir yiyecek, ölüm riskini %15 artırıyor. Uzmanlar, bu yiyecek yerine kullanılacak alternatifleri açıkladı.
Süt ürünleri arasında bulunan tereyağ, sofraların vazgeçilmezi. Kahvaltı yaparken, yemek hazırlarken ve pek çok alanda yaygın olarak kullanılıyor.
Ancak bilim insanlarının araştırması, tereyağ ile ilgili korkutucu gerçeği ortaya çıkardı. Meğer bilindiği gibi dostumuz değilmiş. Peki ne gibi zararları ve alternatif olarak neler kullanılmalı?
The Independent’ın haberine göre araştırmacılar, 221.000’den fazla yetişkinden elde edilen verileri onlarca yıl boyunca analiz etti ve tereyağı tüketimi ile artan ölüm riski arasında bir bağlantı buldu.