Soğan böyle tüketilince zehirden farkı kalmıyor: Soğanı sakın böyle yemeyin

Türk mutfağında en çok kullanılan ürünlerin başında gelen soğanı tüketirken bu hataya dikkat edin. Yanlış bir saklama soğanı zehirli bir ürün haline dönüştürebilir.

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