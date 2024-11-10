Soğan böyle tüketilince zehirden farkı kalmıyor: Soğanı sakın böyle yemeyin
Soğan, vitamin deposu ve en natürel antibiyotik etkiye sahip besinlerden biridir. Sıkça yapılan bir hata neticesinde sağlığa zararlı bir hal alabilir
Türk mutfağında en çok kullanılan ürünlerin başında gelen soğanı tüketirken bu hataya dikkat edin. Yanlış bir saklama soğanı zehirli bir ürün haline dönüştürebilir.
ISPANAK PİŞİRİRKEN DEĞERİNİ YOK EDEN HATA; EV HANIMLARI UMURSAMIYOR (TIKLA GÖR)
Yemeklerin olmazsa olmazlarından soğan, güçlü besin değerinin haricinde yemeklere kattığı lezzetle de önemi büyüktür. Fakat doktorlar, soğanın hatalı tüketilmesi halinde yararlarını yok edip birnevi zehre dönüşebileceği konusunda ciddi ikazlarda bulundu.
ISPANAK PİŞİRİRKEN DEĞERİNİ YOK EDEN HATA; EV HANIMLARI UMURSAMIYOR (TIKLA GÖR)
OLABİLDİĞİNCE ÇABUK TÜKETİLMELİ
Beslenme uzmanları, doğranmış veya soyulmuş soğanın muhafaza edilmesinin tehlikeli olduğunu söylüyor.
ISPANAK PİŞİRİRKEN DEĞERİNİ YOK EDEN HATA; EV HANIMLARI UMURSAMIYOR (TIKLA GÖR)
Hava almayan kaplarda buzdolabında saklanan soğan bile zaman içerisinde bakteri üretebiliyor. Bu nedenle soğanı yalnızca tüketmeden önce dilimlemek ve çabucak kullanmak gerekiyor.
ISPANAK PİŞİRİRKEN DEĞERİNİ YOK EDEN HATA; EV HANIMLARI UMURSAMIYOR (TIKLA GÖR)