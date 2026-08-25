“Soğan yiyince karnım davul gibi oluyor" diyenler, yalnız değilsiniz!
Çiğinden pişmişine mutfakların vazgeçilmezleri arasında bulunan soğan, bazı kişilerde sindirim sistemi şikayetlerine yol açabiliyor. Özellikle bağırsak hassasiyeti bulunanların soğan tüketiminde nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte soğanın vücutta oluşturabileceği etkiler ve dikkat edilmesi gerekenler…
SOĞAN BAZI KİŞİLERDE SİNDİRİM SORUNLARINI TETİKLEYEBİLİR
Soğan, Türk mutfağında yemeklerin temel malzemelerinden biri olarak kullanılıyor. Salatalardan çorbalara, et yemeklerinden mezeler kadar çok sayıda tarifte yer alan bu sebze, kendine özgü aromasıyla yemeklere lezzet katıyor. Ancak bir gıdanın sağlıklı kabul edilmesi, herkesin onu aynı şekilde tolere edeceği anlamına gelmiyor. Soğan da özellikle hassas sindirim sistemine sahip bazı kişilerde tüketim sonrasında çeşitli şikayetlere neden olabiliyor.
SOĞAN NEDEN HERKESİN MİDESİNE İYİ GELMEYEBİLİR?
Soğanın içerisinde fruktan adı verilen ve FODMAP grubunda yer alan karbonhidratlar bulunuyor. Bu bileşenler bazı kişiler tarafından bağırsaklarda kolay şekilde emilemiyor. Bağırsak bakterileri tarafından fermente edilen bu karbonhidratlar gaz oluşumunu artırabiliyor. Bu durum özellikle hassas bağırsak yapısına sahip kişilerde şişkinlik, gaz, karın ağrısı ve bağırsak hareketlerinde değişiklik gibi sorunların daha belirgin hissedilmesine neden olabiliyor.
İRRİTABL (HUZURSUZ) BAĞIRSAK SENDROMU OLANLAR DİKKAT ETMELİ
İrritabl bağırsak sendromu (IBS) bulunan kişilerde bazı FODMAP içeren gıdalar sindirim sistemi şikayetlerini artırabiliyor. Soğan da yüksek fruktan içeren gıdalar arasında yer alıyor. Özellikle fazla miktarda tüketildiğinde şişkinlik, kramp, gaz ve ishal gibi belirtilerin ortaya çıkabileceği belirtiliyor. Ancak bu durum herkes için aynı şekilde gerçekleşmiyor; kişinin toleransı ve tükettiği miktar önemli rol oynuyor.
ÇİĞ SOĞAN TÜKETİMİNDE DAHA FAZLA DİKKAT GEREKEBİLİR
Soğanın tüketim biçimi de kişilerin verdiği tepkiyi değiştirebiliyor. Özellikle çiğ soğan, bazı kişiler tarafından daha zor tolere edilebiliyor. Soğan tüketiminin ardından sürekli olarak şişkinlik, karın ağrısı veya gaz problemi yaşayan kişilerin hangi gıdaların bu şikayetleri tetiklediğini takip etmesi faydalı olabilir.