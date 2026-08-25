“Soğan yiyince karnım davul gibi oluyor" diyenler, yalnız değilsiniz!

SOĞAN BAZI KİŞİLERDE SİNDİRİM SORUNLARINI TETİKLEYEBİLİR

Soğan, Türk mutfağında yemeklerin temel malzemelerinden biri olarak kullanılıyor. Salatalardan çorbalara, et yemeklerinden mezeler kadar çok sayıda tarifte yer alan bu sebze, kendine özgü aromasıyla yemeklere lezzet katıyor. Ancak bir gıdanın sağlıklı kabul edilmesi, herkesin onu aynı şekilde tolere edeceği anlamına gelmiyor. Soğan da özellikle hassas sindirim sistemine sahip bazı kişilerde tüketim sonrasında çeşitli şikayetlere neden olabiliyor.