Soğanı böyle tüketenler yandı: Canan Karatay'a göre büyük zararı varmış
Soğan, yemeklerin, salataların ve sosların olmazsa olmaz sebzelerinden biri olmasının haricinde pek çok sağlık problemine de fayda sağlar. Ancak yanlış tüketildiğinde mide ve bağırsak sorunlarına neden olabilir. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, soğanın tüketim şekilleri hakkında özen gösterilmesi gereken noktaları paylaşarak, dikkat çekici önerilerde bulundu.
İçeriğinde yüksek oranda C vitamini, B6 vitamini, folik asit, lif ve antioksidanlar yer alır. Natürel bir antibiyotik olarak kabul edilen soğan, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, iltihaplanmayı azaltır ve sindirime yardımcı olur.
Aynı zamanda kalp sağlığını muhafaza ederek kan basıncını iyileştirmeyi ve kolesterol seviyelerini dengelemeyi destekler. Soğanın özellikleri içerisindeki quercetin gibi flavonoidler, vücutta kötü moleküllerle mücadele ederek kansere karşı koruyucu tesir ortaya koyabilir.
Ayrıca kalp krizi ve felç riskiyle savaşma konusunda da büyük potansiyele sahiptir. Fakat soğanın faydasından çokça yararlanmak adına Canan Karatay'ın önerilerine kulak vermemiz gerekiyor.