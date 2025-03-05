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  4. Soğanı böyle tüketenler yandı: Canan Karatay'a göre büyük zararı varmış

Soğanı böyle tüketenler yandı: Canan Karatay'a göre büyük zararı varmış

Soğan, yemeklerin, salataların ve sosların olmazsa olmaz sebzelerinden biri olmasının haricinde pek çok sağlık problemine de fayda sağlar. Ancak yanlış tüketildiğinde mide ve bağırsak sorunlarına neden olabilir. Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay, soğanın tüketim şekilleri hakkında özen gösterilmesi gereken noktaları paylaşarak, dikkat çekici önerilerde bulundu. 

Soğanı böyle tüketenler yandı: Canan Karatay'a göre büyük zararı varmış - Sayfa 1

İçeriğinde yüksek oranda C vitamini, B6 vitamini, folik asit, lif ve antioksidanlar yer alır. Natürel bir antibiyotik olarak kabul edilen soğan, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, iltihaplanmayı azaltır ve sindirime yardımcı olur.

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Soğanı böyle tüketenler yandı: Canan Karatay'a göre büyük zararı varmış - Sayfa 2

Aynı zamanda kalp sağlığını muhafaza ederek kan basıncını iyileştirmeyi ve kolesterol seviyelerini dengelemeyi destekler. Soğanın özellikleri içerisindeki quercetin gibi flavonoidler, vücutta kötü moleküllerle mücadele ederek kansere karşı koruyucu tesir ortaya koyabilir. 
 

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Soğanı böyle tüketenler yandı: Canan Karatay'a göre büyük zararı varmış - Sayfa 3

Ayrıca kalp krizi ve felç riskiyle savaşma konusunda da büyük potansiyele sahiptir.  Fakat soğanın faydasından çokça yararlanmak adına Canan Karatay'ın önerilerine kulak vermemiz gerekiyor.

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Soğanı böyle tüketenler yandı: Canan Karatay'a göre büyük zararı varmış - Sayfa 4

KİLO VERME SÜRECİNE DE DESTEK OLABİLİR

Memorial.com.tr'de aktarılan bilgilere göre, Düşük kalorisiyle dikkat çeken soğan öncelikle kilo kontrolü yapması ile birlikte sağlıklı beslenme düzeni ile birleştiği senaryoda kilo verme sürecinde destek olabilir. 

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