Soğanlarınızı yanlış saklıyorsunuz! Uzmanlar uyarıyor: Asla buzluğa koymayın
Soğanları saklamak kent yaşamı içinde oldukça zor. Aldığınız soğanın bir süre sonra bozulduğunu hatta durduğu yerde filizlendiğini görebilirsiniz. İsrafı önlemek ve yemek pişirirken kolaylık olsun diye çoğumuz soğanı doğrayıp buzdolabına paketler halinde atarız. İşte uzmanlar bu hata konusunda uyarıyor. Peki neden soğan buzdolabı ya da buzlukta saklanmaz? İşte nedeni…
Soğan, Türk Mutfağı’nın olmazsa olmazlarındandır. Neredeyse tüm yemeklerin yapımına soğanla başlarız. Aromatik tadı ve Türk yemekleri ile uyumu onu en önemli tat bağlayıcı olarak öne çıkarıyor. Sadece yemeklerde değil çoğu zaman çiğ de tüketiriz.
Soğan konusunda en büyük sorun, çok fazla yemek yapan biri değilseniz filizlenmesi hatta dehşet verici bir şekilde çürümesidir. Kimi zaman soğanı kurtarmak, israfın önüne geçmek için kendimizce bazı saklama yöntemleri buluruz. Bunlar, filizlenmeye bırakmak ya da yemek yaparken kolaylık olsun diye doğranmış hale getirerek buzlukta saklamak.
Uzmanlar, soğan ile ilgili kritik bir uyarıda bulunuyor: Asla buzluğa koymayın. Uzmanlar, soğanlarınızın beklediğinizden daha çabuk bozulduğunu söylüyor; bunun nedeni muhtemelen onları yanlış şekilde saklamanız olabilir.