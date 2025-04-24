Soğanlarınızı yanlış saklıyorsunuz! Uzmanlar uyarıyor: Asla buzluğa koymayın

Soğan konusunda en büyük sorun, çok fazla yemek yapan biri değilseniz filizlenmesi hatta dehşet verici bir şekilde çürümesidir. Kimi zaman soğanı kurtarmak, israfın önüne geçmek için kendimizce bazı saklama yöntemleri buluruz. Bunlar, filizlenmeye bırakmak ya da yemek yaparken kolaylık olsun diye doğranmış hale getirerek buzlukta saklamak.