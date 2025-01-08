'Soğuk algınlığı' deyip geçmeyin! Uzmanı uyarıyor: Sürekli üşüyen çocuğa dikkat

Tiroit hormonları, vücudumuzda pek çok önemli işlevi yerine getirir. Özellikle iskelet ve santral sinir sistemi gelişimi, metabolizma ve vücut ısısının düzenlenmesinde kritik rol oynar. Medicana Kadıköy Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülengül Altun, "Tiroit hormonlarının yetersiz üretimi vücudun enerji üretimini, büyüme ve gelişmesini, hatta psikolojik durumları bile olumsuz etkileyebilir. Tiroit hormonlarının yetersiz üretimi, hipotiroidiye yol açar ve bu durum vücutta bir dizi olumsuz etkiye sebep olabilir. Çocuklarda hipotiroidi doğuştan olabileceği gibi sonradan da gelişebilir. Doğumsal hipotiroidi erken dönemde tedavi edilmezse çocuğun zeka gelişiminde gerilik, büyüme sorunları ve diğer sağlık problemleri ortaya çıkarabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi, çocuğun sağlıklı bir gelişim süreci geçirmesi için çok önemlidir.