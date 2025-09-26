Soğuk havalara hazırlık: Kış öncesi petek bakımı neden önemli?

DÜZENLİ BAKIM ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR

Peteklerin düzenli olarak temizlenmesi, enerji tasarrufu açısından büyük önem taşır. Kirlenen petekler yeterince ısınmaz ve daha çok enerji tüketir. Isı dağılımı düzensiz olur. Bu durum faturaları doğrudan etkiler. Düzenli bakım sayesinde petekler tam performansla çalışır. Enerjiyi verimli kullanmak için temizlik şarttır. Peteklerin içindeki tortular verimi düşürür. Bu tortular zamanla kalın tabakalar oluşturur. Bakım yapılmazsa petekler çabuk arızalanır. Temiz petekler daha kısa sürede odayı ısıtır. Bu da yaşam alanlarında konfor sağlar. Enerji verimliliği hem bütçe hem çevre için faydalıdır. Düzenli bakım herkes için gereklidir.