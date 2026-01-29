ŞOK 31 Ocak-03 Şubat 2026 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK’a Arzum Dikey Elektrikli Süpürge geliyor!
ŞOK market indirimlere devam ediyor. ŞOK market 31 Ocak-03 Şubat Ocak 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. ŞOK markette onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini aldı. ŞOK markette hangi ürünlerde indirim var? ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte ŞOK market 31 Ocak-03 Şubat 2026 indirimleri…
ARZUM AR41 16 CLEAN COMPACTO CYCLONE FİLTRELİ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE
Fiyat: 3,999 TL
ARZUM PRACTICAL 2’Sİ 1 ARADA DİKEY ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE AR 4069
Fiyat: 1,499 TL
ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
BİNGO ELDE BULAŞIK DETERJANI LİMON/SENSITIVE 1500 ML
Fiyat: 95 TL
NESTLE SÜTLÜ ÇİKOLATALI GOFRET 12’Lİ 324 G
Fiyat: 119 TL
MOLPED SUPERNIGHT HİJYENİK PED MEHA FIRSAT PAKETİ GECE 30’LU
Fiyat: 105 TL
CAFE CROWN SELECTION KARAMEL LATTE 6’LI
Fiyat: 50 TL
YUMOŞ KONSANTRE YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 1008 ML
Fiyat: 109 TL