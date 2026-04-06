Sokak lambaları tarih olacak: Bilim insanları ateşböceği kullanarak geliştirdi; mükemmel görünecek
Şehir içindeki görünümün bazen farkında bile değiliz. Ancak bilim insanları, özellikle gece bakış açısını değiştirecek yeni projesiyle şimdiden alkış tufanına tutuldu.
Her yer gri, her yer eski doğallığını kaybetmiş durumda. Şehirlerin o eski halinden eser yok ve bilim insanları bunun da farkında. Doğayı yeniden insanlıkla birleştirmeyi amaçlayan Çinli bilim insanları, dikkat çeken bir projede sona yaklaştı.
Soluk ve göz zevkine hitap etmeyen sokaklar için Çinli bilim insanları, karanlıkta parlayan genetiği değiştirilmiş bitkilerle her şeyi baştan aşağı değiştiriyor. Araştırmacılar, bu bitkilerin şehir aydınlatmasına destek olarak yeni bir görünüm kazandırmayı amaçlıyor.
Bunun için tabii ki doğadaki farklı canlı türlerinden faydalanıldı. Bilim insanları bu biyolüminesansı; flora, ateş böceklerinden ve bazı mantar türlerinden alınan genlerin bitki hücrelerine aktararak oluşturdu.
Euronews'in haberine göre bu teknik sayesinde aralarında orkide, ayçiçeği ve krizantem gibi türlerin de bulunduğu yirmiden fazla bitki türü karanlıkta yumuşak bir ışık yayacak şekilde modifiye edildi. Projenin arkasındaki Magicpen Bio şirketinin kurucusu Li Renhan, sonucun egzotik, yabancı bir gezegeni andıracağını öngörüyor.