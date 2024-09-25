Sokak satıcısı Mustafa ustanın tane tane pilav sırrı ; Sadece 1 tanesi bile parlatmaya yetiyor
Sokakta kendi tablasında nohutlu pilav satan Sadık usta tane tane ve parlak pirinç pilavının sırrını paylaştı
İstanbul’da bulunan Bakırköy meydanında dükkanda yıllarca aşçı olarak çalıştıktan sonra kendi pilavcı tablasını açan Mustafa Karatay usta şimdi paraya para demiyor. Tane tane pirinç pilavı yapma konusunda usta olan Mustafa Karatay, sırrını da paylaştı.
PİRİNÇ PİLAVINI IŞIL IŞIL PARLATIYOR
Esenyurt’ta kendi pilavcı tablasını işleten Mustafa Karatay, ev hanımlarına pilav pişirirken tencereye 1 adet küp şeker atmalarını tavsiye etti.
Küp şekeri sayesinde pilav parlak oluyor. Ayrıca küp şeker pilavın tane tane olmasını da sağlıyor.
Bonus püf nokta haberin sonunda…
TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI
Evde lezzetli ve tadına doyulmaz pirinç pilavı hazırlamak için gereken malzemeler şöyle:
- 2 su bardağı pilavlık pirinç
- 3 su bardağı sıcak su (tavuk suyu da kullanabilirsiniz)
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı arpa şehriye
- 1,5 çay kaşığı tuz
PÜF NOKTALARIYLA PİRİNÇ PİLAVININ HAZIRLANIŞI
yemek.com’daki tarife göre pirinç pilavını şu şekilde hazırlamalısınız:
Pirinci yıkayın ve suyunun süzülmesi için bir kenarda süzgecin içinde bekletin.
Zeytinyağı ve tereyağını yayvan bir tencereye alın. Arpa şehriyeleri altın sarısı renk alana kadar kavurun.