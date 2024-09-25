Sokak satıcısı Mustafa ustanın tane tane pilav sırrı ; Sadece 1 tanesi bile parlatmaya yetiyor

PÜF NOKTALARIYLA PİRİNÇ PİLAVININ HAZIRLANIŞI

yemek.com’daki tarife göre pirinç pilavını şu şekilde hazırlamalısınız:

Pirinci yıkayın ve suyunun süzülmesi için bir kenarda süzgecin içinde bekletin.

Zeytinyağı ve tereyağını yayvan bir tencereye alın. Arpa şehriyeleri altın sarısı renk alana kadar kavurun.