Solmuş çiçekleri canlandıran kür * 1 çay bardağı yeterli oluyor
Kuru sıcaklarda solan çiçekleri çıldırtmak için doğal kür 1 çay bardağıyla yetiyor.
Toprağı ya da yeri değiştiğinde bazı çiçekler solabiliyor. Susuz kalan çiçekler de zamanla kuruyor. Bu solmalardan dolayı ev hanımları büyük üzüntü yaşıyor.
DOĞAL YOLDAN ÇİÇEKLERİ ÇILDIRTIYOR
Fakat solmuş ya da kurumuş çiçekleri eskisi gibi canlandırmanın doğal ve basit bir yolu var. yemek.com’daki bilgiye göre doğal kür için gereken malzemeler şöyle:
Malzemeler:
1 adet orta boy muzun kabuğu (Muzu afiyetle yemeyi ihmal etmiyoruz )
1 çay bardağı kadar kahve (toz halinde)
2-3 yumurtanın kabuğu (yumurtalarla da nefis bir yemek yaparsınız artık)
1 çay bardağı kadar temiz su