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  4. Solmuş çiçekleri canlandıran kür * 1 çay bardağı yeterli oluyor

Solmuş çiçekleri canlandıran kür * 1 çay bardağı yeterli oluyor

Kuru sıcaklarda solan çiçekleri çıldırtmak için doğal kür 1 çay bardağıyla yetiyor.

Solmuş çiçekleri canlandıran kür * 1 çay bardağı yeterli oluyor - Sayfa 1

Toprağı ya da yeri değiştiğinde bazı çiçekler solabiliyor. Susuz kalan çiçekler de zamanla kuruyor. Bu solmalardan dolayı ev hanımları büyük üzüntü yaşıyor.

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Solmuş çiçekleri canlandıran kür * 1 çay bardağı yeterli oluyor - Sayfa 2

DOĞAL YOLDAN ÇİÇEKLERİ ÇILDIRTIYOR

Fakat solmuş ya da kurumuş çiçekleri eskisi gibi canlandırmanın doğal ve basit bir yolu var. yemek.com’daki bilgiye göre doğal kür için gereken malzemeler şöyle:

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Solmuş çiçekleri canlandıran kür * 1 çay bardağı yeterli oluyor - Sayfa 3

Malzemeler:

1 adet orta boy muzun kabuğu (Muzu afiyetle yemeyi ihmal etmiyoruz  )

1 çay bardağı kadar kahve (toz halinde)

2-3 yumurtanın kabuğu (yumurtalarla da nefis bir yemek yaparsınız artık)

1 çay bardağı kadar temiz su

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Solmuş çiçekleri canlandıran kür * 1 çay bardağı yeterli oluyor - Sayfa 4

Blenderı alıyor, içine muz kabuğunu koyuyorsunuz...

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