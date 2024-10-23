Somer Sivrioğlu'nun açıklamadığı sırrı; Börek yaparken mutlaka uyguluyormuş
Somer Sivrioğlu, böreğin iyi pişmesini ve daha lezzetli olmasını sağlayan küçük dokunuşları ilk kez açıkladı. İşte sevilen şefin börek pişirirken uyguladığı incelikler
MasterChef'in ünlü şefi Somer Sivrioğlu'nun açıkladığı bu aşçılık sırları, börek hazırlarken özel gösterilmesi gereken küçük dokunuşların önemine vurgu yapmaktadır. Hamur işi sevenlerlerin bu inceliklere dikkat ederek kendi mutfağında lezzetli ve çıtır çıtır börekler yapmaları mümkün olacaktır.
Gözden kaçırılmadan uygulanan bu incelikler sayesinde, herkes kendi evinde bir Somer Sivrioğlu'na dönüşecek ve profesyonelce börek hazırlayabilecek. Sonrası ise çayın yanında muazzam bir lezzet ve tadına doyum olmayan eşsiz bir sohbet.
SOMER SİVRİOĞLU'NUN KÜÇÜK DOKUNUŞUYLA LEZZETİ KATLANAN BÖREK TARİFİ
Somer Sivrioğlu'nun börek tarifi, özellikle Türk mutfağında klasikleşmiş börek çeşitlerine modern dokunuşlar katmasıyla dikkat çeker. Böreklerinde genellikle taze malzemeler kullanmaya özen gösterir ve pişirme tekniklerinde de ustalık sergiler.
Somer Sivrioğlu’nun Börek Tarifi (Peynirli Börek Örneği):
Malzemeler:
6 adet yufka
300 gr beyaz peynir (isteğe bağlı olarak lor peyniri de kullanılabilir)
200 gr kaşar peyniri
1 demet maydanoz
1 su bardağı süt
1 su bardağı yoğurt
1/2 su bardağı sıvı yağ
2 yumurta (birinin sarısı üzeri için)
Susam ve çörek otu (üzeri için)