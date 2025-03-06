Somon balığını pişirdikten sonra bu şekilde saklayın. Hem pul pul olmuyor hem de kurumuyor

Fırında pişirilen somon balığının taze kalması çok önemli. Bir süre tüketilmeden bekletilirse, hem lezzetini kaybeder hem de kuru kalır. Uzmanlar, fırında pişirilen balığı taze tutmanın püf noktalarını paylaştı. Her evde bulunan basit bir malzeme, bu işin en iyi sırlarından biri.