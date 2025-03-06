Somon balığını pişirdikten sonra bu şekilde saklayın. Hem pul pul olmuyor hem de kurumuyor
En lezzetli yemeklerden biri olan somon balığı, iyi sarılmış şekilde saklanırsa tazeliğini birkaç gün daha sürdürebilir. Uzmanlar, pul pul olmayan ve kurumayan balık için püf noktaları paylaştı.
Hem vitamin deposu hem de lezzetiyle bilinen somon balığı, bazı sofraların vazgeçilmezi. Uzmanlara göre balık tüketmek her insanın ihtiyacı olan besin değerlerine sahip. Üstelik iyi pişiriliyorsa, tadından yenmeyecek kıvama geliyor.
Fırında pişirilen somon balığının taze kalması çok önemli. Bir süre tüketilmeden bekletilirse, hem lezzetini kaybeder hem de kuru kalır. Uzmanlar, fırında pişirilen balığı taze tutmanın püf noktalarını paylaştı. Her evde bulunan basit bir malzeme, bu işin en iyi sırlarından biri.
The Mediterranean Dish'ten Suzy Karadsheh, somon pişirmenin sırrının onu pişirme kağıdına sarmak olduğunu paylaşıyor. Karadsheh, “Parşömen kağıdıyla somon pişirmek gibi, folyoya sararak fırınlamak da buharı hapseder ve balığın her zaman yumuşak ve sulu kalmasını sağlar. Ayrıca çevirme veya derisini çıkarma derdiyle uğraşmanıza gerek kalmaz. Piştiğinde, eti kolayca ayrılır” diyor.