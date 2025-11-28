Çölün ortasında 35 Milyar dolar yatıyor! Herkes "Mezarlık" sanıyordu ama gerçek çok başka...

PEKİ NEDEN TUCSON?

Yıllardır bilmeyenler bu soruya yanıt arıyor: Neden Tucson? Çünkü bu bölgenin yıl boyunca düşük nem oranı ve neredeyse hiç yağış almaması, metal gövdeli uçakların uzun süre paslanmadan muhafaza edilmesine imkân tanıyor. Bu da uçak gövdesinde oluşacak metal yorgunluğun da önüne geçiyor.