Çölün ortasında 35 Milyar dolar yatıyor! Herkes "Mezarlık" sanıyordu ama gerçek çok başka...
Binlerce uçak, onlarca uzay aracı dünyanın en büyük uçak mezarı Tucson Çölü’nde muhafaza ediliyor. Peki neden Tucson? İşte perde arkasındaki şaşırtan gerçekler…
ABD’nin Arizona eyaletindeki Tucson çölünde, Davis-Monthan Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde yer alan dev depolama alanı, dünyanın en büyük “uçak mezarlığı” olarak anılıyor.
Yaklaşık 26,5 kilometre boyunca uzanan sahada 4.500 askeri uçak ve 40 uzay aracı paslanmadan korunuyor. Yan yana dizili bu filonun toplam değeri 35 milyar doları aşıyor.
PEKİ NEDEN TUCSON?
Yıllardır bilmeyenler bu soruya yanıt arıyor: Neden Tucson? Çünkü bu bölgenin yıl boyunca düşük nem oranı ve neredeyse hiç yağış almaması, metal gövdeli uçakların uzun süre paslanmadan muhafaza edilmesine imkân tanıyor. Bu da uçak gövdesinde oluşacak metal yorgunluğun da önüne geçiyor.
Ayrıca yıllık yağış miktarının 28 santimetrenin altında seyrettiği çöl iklimi, depolamayı adeta “doğal bir açık hava hangarı”na dönüştürüyor. Nitekim bu şartlar, ABD’nin kullanım dışı kalan veya ileride yedek parça/yeniden hizmete alma planı bulunan hava araçlarını güvenle saklamasında da kilit rol oynuyor.