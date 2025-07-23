Covid’den bile daha tehlikeli! Dünya yeni salgınla karşı karşıya. Bu kez uzaydan geliyor

Dünya, henüz Covid-19 pandemisinin yaralarını saramazken yangınlar, depremler ve birçok afet bir darbe daha vurdu. Koronavirüs pandemisi artık eski etkisini göstermezken bilim insanları çarpıcı bir uyarıda bulunurak Covid’den bile daha beter bir salgının geleceğini açıkladı.