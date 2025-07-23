Covid’den bile daha tehlikeli! Dünya yeni salgınla karşı karşıya. Bu kez uzaydan geliyor
Covid pandemisinin yaraları henüz yeni yeni sarılırken bilim insanları tehlikeli bir virüs için daha tarih vererek uyarıda bulundu. Üstelik bu virüs uzaydan gelecek.
Covid pandemisinin yaraları henüz yeni yeni sarılırken bilim insanları tehlikeli bir virüs için daha tarih vererek uyarıda bulundu. Üstelik bu virüs uzaydan gelecek.
Dünya, henüz Covid-19 pandemisinin yaralarını saramazken yangınlar, depremler ve birçok afet bir darbe daha vurdu. Koronavirüs pandemisi artık eski etkisini göstermezken bilim insanları çarpıcı bir uyarıda bulunurak Covid’den bile daha beter bir salgının geleceğini açıkladı.
Mirror’un haberine göre Mars’tan Dünya’ya dönecek örneklerin, küresel ölçekte yeni ve daha ölümcül bir pandemiyi tetikleyebileceği uyarısı yapıldı. Üstelik bu kez tehlike, gökyüzünden ve başka bir gezegenden geliyor.
Buckingham Astrobiyoloji Merkezi’nde onursal araştırma görevlisi DiGregorio, NASA’nın planladığı Mars Örnek Dönüşü (MSR) misyonunun eski ABD Başkanı Donald Trump’ın bütçe kesintileri nedeniyle iptal edildiğini hatırlattı. Ajansın, örnekleri düşük maliyetli görevlerle geri getirmeyi hedeflediğini ancak henüz nasıl yapılacağını netleştirmediğini de belirtti.