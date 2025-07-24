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  4. Gökyüzünde heyecanlandıran gizemli ışık: Büyük ve parlaktı, aniden kayboldu

Gökyüzünde heyecanlandıran gizemli ışık: Büyük ve parlaktı, aniden kayboldu

23 Temmuz gecesi saat 22:30 sularında Erzurum-Artvin sınır hattında gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim gözlendi. Bölge halkının tanıklık ettiği olayda, büyük ve parlak bir cismin gökyüzünde döndüğü ve ardından hızla gözden kaybolduğu bildirildi.

Gökyüzünde heyecanlandıran gizemli ışık: Büyük ve parlaktı, aniden kayboldu - Sayfa 1

23 Temmuz gecesi saat 22:30 sularında Erzurum-Artvin sınır hattında gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim gözlendi.

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Gökyüzünde heyecanlandıran gizemli ışık: Büyük ve parlaktı, aniden kayboldu - Sayfa 2

Görgü tanıkları, cismin ani bir şekilde belirip kısa sürede kaybolduğunu, ışığının oldukça parlak olduğunu belirtti.

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Gökyüzünde heyecanlandıran gizemli ışık: Büyük ve parlaktı, aniden kayboldu - Sayfa 3

Cisim neye ait olduğu bilinmiyor.

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Gökyüzünde heyecanlandıran gizemli ışık: Büyük ve parlaktı, aniden kayboldu - Sayfa 4

Bölge halkı şaşkınlık ve merak içerisinde ne olduğunu merak ediyor.

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