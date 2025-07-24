Gökyüzünde heyecanlandıran gizemli ışık: Büyük ve parlaktı, aniden kayboldu
23 Temmuz gecesi saat 22:30 sularında Erzurum-Artvin sınır hattında gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim gözlendi. Bölge halkının tanıklık ettiği olayda, büyük ve parlak bir cismin gökyüzünde döndüğü ve ardından hızla gözden kaybolduğu bildirildi.
23 Temmuz gecesi saat 22:30 sularında Erzurum-Artvin sınır hattında gökyüzünde tanımlanamayan bir cisim gözlendi.
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Görgü tanıkları, cismin ani bir şekilde belirip kısa sürede kaybolduğunu, ışığının oldukça parlak olduğunu belirtti.
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