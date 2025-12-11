Grip, Covid ve soğuk algınlığına doğal kalkan: Uzmanlardan bağışıklığı uçuracak 4 vitamin deposu

Kış ayı geldi ve artık hastalıklar da yaygınlaşmaya başladı. Özellikle soğuk havalarda birçok kişi grip veya benzeri hastalıklarla karşı karşıya kalıyor. Her ne kadar bunun birinci sorumlusu soğuk hava koşulları olsa da, önlem almamak da başı çeken eksiklerden.