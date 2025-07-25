Beşiktaş’tan Taksim’e… İstanbul’un ilçelerinde yatan hikayeler; bakın isimleri nereden geliyor
Türkiye’nin en kalabalık ve büyükşehiri olan İstanbul, aynı zamanda dünyanın en güzel 10 şehrinden biri. Marmara’nın gözde şehrinde 15 milyonun üzerinde insan yaşarken, doğallığı, manzarası ve her bir detayı ile büyülüyor.
Türkiye’nin en kalabalık ve büyükşehiri olan İstanbul, aynı zamanda dünyanın en güzel 10 şehrinden biri. Marmara’nın gözde şehrinde 15 milyonun üzerinde insan yaşarken, doğallığı, manzarası ve her bir detayı ile büyülüyor.
İstanbul’un çok sayıda semti bulunurken, bu semtlerden bazılarının nüfusu bir şehrin nüfusundan bile fazla. Öte yandan İstanbul’un semt isimleri de her zaman merak konusu olmuştur. Bazı ilçelerin isimleri o kadar tuhaf ki, çoğu kişi bu isimlerin nereden geldiği konusunda oldukça meraklı.
BAKIRKÖY
Gözde semtlerden biri olan Bakırköy, Bizans’ın son döneminde “Uzunköy” anlamına gelen “Makrohori” adıyla, daha sonra “Makriköy” olarak anılmaya başlandı. Bunun yanında 1925’te ulusal sınırlar içindeki yabancı kaynaklı adların değiştirilmesiyle ise Atatürk’ün isteğiyle şimdiki adına kavuştu.