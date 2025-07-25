Beşiktaş’tan Taksim’e… İstanbul’un ilçelerinde yatan hikayeler; bakın isimleri nereden geliyor

İstanbul’un çok sayıda semti bulunurken, bu semtlerden bazılarının nüfusu bir şehrin nüfusundan bile fazla. Öte yandan İstanbul’un semt isimleri de her zaman merak konusu olmuştur. Bazı ilçelerin isimleri o kadar tuhaf ki, çoğu kişi bu isimlerin nereden geldiği konusunda oldukça meraklı.