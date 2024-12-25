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  4. Son zamanların gözde lezzeti: Sadece 4 malzeme ile Dubai çikolatası tarifi!

Son zamanların gözde lezzeti: Sadece 4 malzeme ile Dubai çikolatası tarifi!

Çıtır kadayıf dolgusu ve Antep fıstıkları ile çikolataya başka bir boyut kazandıran Dubai çikolatasının en dikkat çeken yanı, içine eklenen kavrulmuş kadayıf ve fıstık ezmesi ile tatlı severlerin vazgeçilmezi haline gelmesidir. Üstelik, Dubai çikolatası evde kolayca yapılabilecek bir versiyonda sunuyor. Peki, evde Dubai çikolatası nasıl yapılır? İşte, Dubai çikolatası tarifi...

Son zamanların gözde lezzeti: Sadece 4 malzeme ile Dubai çikolatası tarifi! - Sayfa 1

DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİ

DUBAİ ÇİKOLATASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

300 gram sütlü ya da bitter çikolata

3 yemek kaşığı kavrulmuş kadayıf

2 dolu yemek kaşığı antep fıstık ezmesi

1 yemek kaşığı tahin

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Son zamanların gözde lezzeti: Sadece 4 malzeme ile Dubai çikolatası tarifi! - Sayfa 2

DUBAİ ÇİKOLATASI NASIL YAPILIR?

Dubai çikolatası yapmak için öncelikle çikolata benmari usülü eritilir.

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Son zamanların gözde lezzeti: Sadece 4 malzeme ile Dubai çikolatası tarifi! - Sayfa 3

Eriyen çikolatanın yarısı kalıp olarak kullanılacak kaba dökülür ve dondurucuya yerleştirilir.

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Son zamanların gözde lezzeti: Sadece 4 malzeme ile Dubai çikolatası tarifi! - Sayfa 4

Antep fıstığı ezmesi, kavrulmuş kadayıf ve tahin bir kapta karıştırılır.

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