Sonbaharda hangi bitki çayları tüketilmelidir? Bitki çaylarının faydaları!

Ihlamur çayının faydaları

Ihlamur çayı; grip, nezle, soğuk algınlığına iyi gelir.

Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.

Ateş düşürücü ve terletici özellikleri ile solunum yolu rahatsızlıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

Öksürüğü keser.

Limon ile birlikte tüketildiğinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur.

Cilt yüzeyinde oluşan leke ve kırışıkların giderilmesinde etkilidir.

Soğutulduktan sonra bir pamuk yardımıyla göz kapaklarının üzerine konulan ıhlamur çayı göz çevresindeki bakterilerin de azalmasına yardımcı olur.