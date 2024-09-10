Sonbaharda hangi bitki çayları tüketilmelidir? Bitki çaylarının faydaları!
Vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için en doğru zaman kışın habercisi olan sonbahar mevsimidir. Sonbaharda havaların yavaş yavaş değişmesi ve soğumasıyla öksürük ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları önlemek için bitki çayları tüketilmelidir. Peki, sonbaharda hangi bitki çayları tüketilmelidir? Sonbaharda tüketilen bitki çaylarının faydaları nelerdir? İşte detaylar…
Sonbaharda içilebilecek bitki çayları ve faydaları
Zencefil çayının faydaları
Zencefil çayı içeriğinde bulunan gingerol adlı bir biyoaktif bileşik sayesinde iltihabı azaltarak ağrı kesici etki gösterir.
İçeriğinde bulunan antioksidanlar ve bileşikler sayesinde yaşlanmayla ortaya çıkan bilişsel sorunların giderilmesine yardımcı olur.
Sindirim sistemi sağlığını destekler.
Anti-inflamatuar özellik taşıyan zencefil çayı, kas ve eklem sorunlarının giderilmesinde yardımcı olur.
Soğuk algınlığının iyileşmesine yardımcı olan zencefil çayının buharını solumak burun tıkanıklığı ve solunum sorunlarında rahatlatıcı olur.
Ihlamur çayının faydaları
Ihlamur çayı; grip, nezle, soğuk algınlığına iyi gelir.
Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
Ateş düşürücü ve terletici özellikleri ile solunum yolu rahatsızlıklarının iyileşmesine yardımcı olur.
Öksürüğü keser.
Limon ile birlikte tüketildiğinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur.
Cilt yüzeyinde oluşan leke ve kırışıkların giderilmesinde etkilidir.
Soğutulduktan sonra bir pamuk yardımıyla göz kapaklarının üzerine konulan ıhlamur çayı göz çevresindeki bakterilerin de azalmasına yardımcı olur.
Kuşburnu çayının faydaları
Kuşburnu, C vitamini açısından zengin bir besindir. Bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye, cilt sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.
Kuşburnu, vücudu güçlendirerek enfeksiyonlarla ve soğuk algınlığıyla mücadelede destek sağlar.
Sindirim sistemini destekler.
Kan basıncını ve kolestrol seviyelerini düzenler.
B vitamini bakımından zengin olması nedeniyle enerji metabolizmasını, sinir sistemi sağlığını destekler.
Adaçayının faydaları
Adaçayı balgam söktürücü özelliği sayesinde boğaz ağrısına iyi gelir.
Adaçayının içeriğinde bulunan C vitamini, bağışıklık sistemine katkı sağlar.
Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur.
İştah kaybı, mide ağrısı, ishal, mide ekşimesi, gaz, şişkinlik ve hazımsızlık gibi sağlık problemlerine iyi gelir.