Sonbaharın renkleriyle keşif: Alternatif gezi rotaları
Yaz kalabalığının ardından doğa yeniden nefes alıyor. Sararan yapraklar, serinleyen hava ve sakin patikalar… Sonbaharda keşfedilecek 12 huzurlu rota, şehirden uzaklaşmak ve doğanın renklerine karışmak isteyenler için ilham verici adresler sunuyor. İşte Türkiye’nin sonbaharda keşfedilmeye değer 12 rotası…
1-) SONBAHARDA KEŞİF ZAMANI
Yaz tatilinin kalabalığı yerini dinginliğe bırakırken, sonbahar doğaseverler için en büyüleyici dönemlerden biri haline geliyor. Hava ne çok sıcak ne de çok soğuk; doğa, pastel tonlara bürünmüş bir tablo gibi. Seyahat tutkunları için bu mevsim, kalabalıktan uzak, huzurlu ama bir o kadar da fotojenik destinasyonlar keşfetmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. Uzmanlar, sonbahar aylarında yapılan kısa tatillerin hem ruh sağlığı hem de doğayla bağ kurmak açısından çok daha verimli olduğunu belirtiyor.
2-) KAPADOKYA: SESSİZLİĞİN VE RENGİN BULUŞTUĞU YER
Peribacalarıyla ünlü Kapadokya, yılın her döneminde büyüleyici ama sonbaharda bambaşka bir karaktere bürünüyor. Gündoğumunda gökyüzünü renklendiren sıcak hava balonları, sararmış vadilerin üzerinde süzülürken unutulmaz kareler oluşturuyor. Uçhisar, Göreme ve Avanos çevresinde yapılan yürüyüşlerde toprağın turuncu tonlarıyla güneş ışığı adeta dans ediyor. Sonbahar, hem daha uygun fiyatlı konaklama seçenekleri hem de sakin atmosferiyle bölgeyi keşfetmek için en uygun zamanlardan biri.
3-) YEDİGÖLLER: HER TONUYLA SONBAHAR
Bolu’nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı, sonbaharda tam anlamıyla renk cümbüşüne dönüşüyor. Her biri farklı bir tabloyu andıran göllerin çevresinde sarı, turuncu, kahverengi ve kırmızının sayısız tonu bir arada görülüyor. Fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez adresi olan bölgede kamp yapmak, göl kenarında piknik yapmak ya da günübirlik yürüyüşler yapmak mümkün. Özellikle hafta içi ziyaretlerde doğanın sessizliğini bozan tek şey, yaprakların ayak sesleri oluyor.
4-) KAZ DAĞLARI: DOĞANIN KALBİNE YOLCULUK
Efsanelere konu olan Kaz Dağları, sonbahar geldiğinde adeta yeniden doğar. Oksijen bakımından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olan bu dağlar, serin havası, gür ormanları ve gizli şelaleleriyle nefes almak isteyenlere huzur verir. Adatepe ve Yeşilyurt köylerinde taş evlerin arasından yürürken zeytin kokusu burnunuza gelir. Bölge, son yıllarda doğa turizmi ve ekolojik oteller açısından da büyük bir gelişme gösterdi. Sonbahar, doğayla baş başa kalmak isteyenler için Kaz Dağları’nı en doğru zamanda ziyaret etme fırsatı sunuyor.