Sonuçlarına inanamayacaksınız! Aspiratör filtresini bu yöntemlerle çok kolay temizleyebilirsiniz
Mutfaktaki yağ lekelerini hijyen açısından sık sık temizleriz. Mutfak dolapları, dolap içleri, fayanslar, mutfak tezgahı… Peki ya aspiratör filtresi? Tüm yağları içine çeken aspiratör filtrelerinde yağlar zamanla birikir ve temizlemesi oldukça zor olur. Peki, sadece 20 dakikada, kolay bir şekilde aspiratör filtrenizi temizlemeye ne dersiniz? Üstelik evinizden hiç eksik olmayan malzemelerle. Detaylar haberimizde…
SİRKE VE KARBONATLA ASPİRATÖR FİLTRESİ NASIL TEMİZLENİR?
Öncelikle güvenlik açısından cihaz kapalı olmalıdır.
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