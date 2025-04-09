Sosisleri Airfryer’a atmadan önce kesinlikle bunu yapın. Çıtır çıtır lezzetli oluyor
En lezzetli atıştırmalıklardan biri olan sosisi Airfreyer’a hemen atmayın. Uzman aşçılar, hem kahverengine dönüştüren hem de çıtır çıtır yapan sırrı açıkladı.
Gerek kahvaltıda gerek fast food olarak tüketilen sosis, lezzetle tüketilen en hafif gıdalardan biri. Tavada veya airfryerda yapılırken, kısa sürede hazırlanabiliyor.
Ancak sosisin daha lezzetli olup kahverengini almasını sağlayarak çok daha iyi bir sonuca varmak mümkün.
Eğer sosisi airfryerda yapıyorsanız, uzmanlar ekstra bir adım uygulayarak daha lezzetli yapmanın sırrını paylaştı.