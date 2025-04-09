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  4. Sosisleri Airfryer’a atmadan önce kesinlikle bunu yapın. Çıtır çıtır lezzetli oluyor

Sosisleri Airfryer’a atmadan önce kesinlikle bunu yapın. Çıtır çıtır lezzetli oluyor

En lezzetli atıştırmalıklardan biri olan sosisi Airfreyer’a hemen atmayın. Uzman aşçılar, hem kahverengine dönüştüren hem de çıtır çıtır yapan sırrı açıkladı.

Sosisleri Airfryer’a atmadan önce kesinlikle bunu yapın. Çıtır çıtır lezzetli oluyor - Sayfa 1

Gerek kahvaltıda gerek fast food olarak tüketilen sosis, lezzetle tüketilen en hafif gıdalardan biri. Tavada veya airfryerda yapılırken, kısa sürede hazırlanabiliyor.

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Sosisleri Airfryer’a atmadan önce kesinlikle bunu yapın. Çıtır çıtır lezzetli oluyor - Sayfa 2

Ancak sosisin daha lezzetli olup kahverengini almasını sağlayarak çok daha iyi bir sonuca varmak mümkün.



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Sosisleri Airfryer’a atmadan önce kesinlikle bunu yapın. Çıtır çıtır lezzetli oluyor - Sayfa 3

Eğer sosisi airfryerda yapıyorsanız, uzmanlar ekstra bir adım uygulayarak daha lezzetli yapmanın sırrını paylaştı. 

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Sosisleri Airfryer’a atmadan önce kesinlikle bunu yapın. Çıtır çıtır lezzetli oluyor - Sayfa 4

Özellikle kahvaltı hazırlarken sosisi hazırlamak 10 ila 15 dakika zaman alıyor. Çoğu kişi önce cihazı ısıtıp daha sonra ise sosisleri içerisine atıp pişiriyor. Bu yöntem elbette yanlış değil. Ancak işin bir püf noktasını uygulayarak kahverengi ve çıtır çıtır olmasını sağlayabilirsiniz.

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