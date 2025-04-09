Sosisleri Airfryer’a atmadan önce kesinlikle bunu yapın. Çıtır çıtır lezzetli oluyor

Özellikle kahvaltı hazırlarken sosisi hazırlamak 10 ila 15 dakika zaman alıyor. Çoğu kişi önce cihazı ısıtıp daha sonra ise sosisleri içerisine atıp pişiriyor. Bu yöntem elbette yanlış değil. Ancak işin bir püf noktasını uygulayarak kahverengi ve çıtır çıtır olmasını sağlayabilirsiniz.