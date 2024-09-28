Sporun ruh sağlığına etkileri
Spor, beyne biyolojik ve psikolojik anlamda yaptığı etkilerle ruh sağlığını iyileştirici özelliğe sahiptir. Düzenli yapılan spor, ruh sağlığını koruduğu gibi birçok hastalığı da engelliyor.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Egemen Sayın, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla sağlıklı yaşam için sporun önemini vurgulayarak, dikkat çekici bilgiler paylaştı. Düzenli egzersiz yapmanın kalp hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, obezite, çeşitli kanserleri önlemede ve yönetiminde etkili olduğunun görüldüğünü ifade eden Dr. Sayın, düzenli egzersizin; kişilerin yaşla birlikte azalan fiziksel güç ve becerilerinin korunmasında, hayat kalitelerinin artmasında, mental sağlıklarını korumada, kilo kontrolü ve sağlıklı bir görünüşe kavuşmalarında yardımcı olduğunun altını çizdi.
“Bu bilgiler yanlış”
Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için bir kişinin hayatının ilk yıllarından itibaren spor yapmaya başlayabileceğini dile getiren Öğr. Üyesi Egemen Sayın, “Hayatın ilk 3 yılında yüzme karşımıza tek seçenek olarak çıkmaktadır. Yaşamın ilk aylarında dahi bebekler yüzebilirler. 3-5 yaşında çocuklar kuralları öğrenmeye, araçları tanımaya başlarlar, koordinasyon, denge gelişir; bu yaşlar jimnastik ve koşu sporlarına ilk başlangıç yaşları olabilir. 6-10 yaş aralığı ise maksimum gelişim ve koordinasyon potansiyeline ulaşılan aralıktır. Çocukların ilgileri, fiziksel özellikleri, içinde bulundukları çevresel şartlar, sosyoekonomik durum gibi etmenler, yapılacak sporu seçmede göz önünde bulundurulmalıdır. Çocukluk döneminde yapılan sporun büyüme ve kişisel gelişime olumsuz yönde etki edebildiğine dair olan bilgiler yanlıştır; tam tersine büyüme ve gelişmeyi desteklemektedir.
Her yaşta spor yapılabilir
Kişilerin, yaşına ve hastalıkları varsa doktorunun önerilerine uygun egzersiz/spor dallarını tercih etmesi gerektiğini söyleyen Dr. Sayın, erişkin sağlıklı kişilerin bir sağlık engeli olmadıkça ilgi/ isteği doğrultusunda her sporu yapabileceğini, spor dallarının birbirine kanıtlanmış bir üstünlüğünün olmadığını vurguladı. Sağlıklı ve ileri yaştaki kişilerin; uzun süredir devam ettiği, tecrübeli olduğu spor dalında egzersizlerini yapmayı sürdürebileceklerini söyleyen Sayın, ileri yaşlarda sakatlanma riski arttığından daha önce egzersiz/spor tecrübesi olmayan kişilerin, daha hafif egzersizler olan; yürüyüş, hafif tempoda koşu, bisiklete binme ve yüzme gibi spor dallarını tercih etmelerinin daha uygun olacağını ifade etti.
Spor yapmanın mental sağlık üzerindeki etkileri
Düzenli olarak egzersiz yapan kişilerin; zihinsel sağlık ve duygu durumlarının daha iyi, psikiyatrik hastalık oranlarının daha düşük olacağını söyleyen Dr. Sayın, “Egzersiz, psikiyatrik hastalığı olan kişiler için önemlidir; yalnızca ruh halimizi, konsantrasyonumuzu ve uyanıklığımızı artırmakla kalmaz, aynı zamanda kardiyovasküler ve genel fiziksel sağlığımızı da iyileştirir” dedi.