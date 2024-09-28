Sporun ruh sağlığına etkileri

“Bu bilgiler yanlış”

Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için bir kişinin hayatının ilk yıllarından itibaren spor yapmaya başlayabileceğini dile getiren Öğr. Üyesi Egemen Sayın, “Hayatın ilk 3 yılında yüzme karşımıza tek seçenek olarak çıkmaktadır. Yaşamın ilk aylarında dahi bebekler yüzebilirler. 3-5 yaşında çocuklar kuralları öğrenmeye, araçları tanımaya başlarlar, koordinasyon, denge gelişir; bu yaşlar jimnastik ve koşu sporlarına ilk başlangıç yaşları olabilir. 6-10 yaş aralığı ise maksimum gelişim ve koordinasyon potansiyeline ulaşılan aralıktır. Çocukların ilgileri, fiziksel özellikleri, içinde bulundukları çevresel şartlar, sosyoekonomik durum gibi etmenler, yapılacak sporu seçmede göz önünde bulundurulmalıdır. Çocukluk döneminde yapılan sporun büyüme ve kişisel gelişime olumsuz yönde etki edebildiğine dair olan bilgiler yanlıştır; tam tersine büyüme ve gelişmeyi desteklemektedir.