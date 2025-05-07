Squid Game 3. Sezon tanıtım videosuna o detay damga vurdu! Duygular alt üst olacak

Ekonomim 7 Mayıs- İlk iki sezonunda milyonlarca izlenme alarak tarihe geçen Squid Game, çok yakında üçüncü sezonu ile ekranlara dönecek. Netflix, Squid Game 3. sezonun yeni bir tanıtım videosunu paylaşırken, çok önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı. Sadece gurmeler anlayabilir!