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  4. Squid Game 3. Sezon tanıtım videosuna o detay damga vurdu! Duygular alt üst olacak

Squid Game 3. Sezon tanıtım videosuna o detay damga vurdu! Duygular alt üst olacak

İlk iki sezonunda milyonlarca izlenme alarak tarihe geçen Squid Game, çok yakında üçüncü sezonu ile ekranlara dönecek. Netflix, Squid Game 3. sezonun yeni bir tanıtım videosunu paylaşırken, çok önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı. Sadece gurmeler anlayabilir!

Squid Game 3. Sezon tanıtım videosuna o detay damga vurdu! Duygular alt üst olacak - Sayfa 1

Ekonomim 7 Mayıs- İlk iki sezonunda milyonlarca izlenme alarak tarihe geçen Squid Game, çok yakında üçüncü sezonu ile ekranlara dönecek. Netflix, Squid Game 3. sezonun yeni bir tanıtım videosunu paylaşırken, çok önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı. Sadece gurmeler anlayabilir! 

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Squid Game 3. Sezon tanıtım videosuna o detay damga vurdu! Duygular alt üst olacak - Sayfa 2

Yayınlandığı ilk tarihten bu yana büyük yankı uyandıran popüler Netflix dizisi Squid Game,  ilk iki sezonda izleyicileri mutlu ederken eleştirmenlerden tam not aldı.

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Squid Game 3. Sezon tanıtım videosuna o detay damga vurdu! Duygular alt üst olacak - Sayfa 3

Kore yapımı popüler dizinini ikinci sezon finalinin ardından gözler üçüncü sezona çevrilmişti. Ancak Netflix, izleyicileri çok meraka düşürmeden üçüncü sezonun çıkacağını kesin olarak doğruladı ve tarih verdi.

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Squid Game 3. Sezon tanıtım videosuna o detay damga vurdu! Duygular alt üst olacak - Sayfa 4

26 Haziran’da Netflix’te yayınlanacak Squid Game 3. sezonun tanıtım videosu paylaşıldı. İlk tanıtım videosunda birçok detay dikkatlerden kaçmazken, son videoda da bazı detaylar sır perdesini araladı.

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