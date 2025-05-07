Squid Game 3. Sezon tanıtım videosuna o detay damga vurdu! Duygular alt üst olacak
İlk iki sezonunda milyonlarca izlenme alarak tarihe geçen Squid Game, çok yakında üçüncü sezonu ile ekranlara dönecek. Netflix, Squid Game 3. sezonun yeni bir tanıtım videosunu paylaşırken, çok önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı. Sadece gurmeler anlayabilir!
Ekonomim 7 Mayıs- İlk iki sezonunda milyonlarca izlenme alarak tarihe geçen Squid Game, çok yakında üçüncü sezonu ile ekranlara dönecek. Netflix, Squid Game 3. sezonun yeni bir tanıtım videosunu paylaşırken, çok önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı. Sadece gurmeler anlayabilir!
Yayınlandığı ilk tarihten bu yana büyük yankı uyandıran popüler Netflix dizisi Squid Game, ilk iki sezonda izleyicileri mutlu ederken eleştirmenlerden tam not aldı.
Kore yapımı popüler dizinini ikinci sezon finalinin ardından gözler üçüncü sezona çevrilmişti. Ancak Netflix, izleyicileri çok meraka düşürmeden üçüncü sezonun çıkacağını kesin olarak doğruladı ve tarih verdi.