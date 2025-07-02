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  4. Squid Game 3. sezonda rekor kırdı. İzlenme sayısı İspanya ve Güney Kore’nin nüfusunu geçti

Squid Game 3. sezonda rekor kırdı. İzlenme sayısı İspanya ve Güney Kore’nin nüfusunu geçti

3. ve son sezonuyla izleyici karşısına çıkan dramatik Kore yapımı Squid Game dizisi, son finalinde de yine büyük bir başarıya imza attı. 3 günde rekor izlenme sayısına ulaştı, İspanya ve Güney Kore'nin nüfusundan fazla izlenme aldı.

Squid Game 3. sezonda rekor kırdı. İzlenme sayısı İspanya ve Güney Kore’nin nüfusunu geçti - Sayfa 1

Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi olarak kayıtlara geçen Squid Game, 3. ve sezon finaliyle 27 Haziran’da son kez izleyici ile buluştu.

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Squid Game 3. sezonda rekor kırdı. İzlenme sayısı İspanya ve Güney Kore’nin nüfusunu geçti - Sayfa 2

İlk yayınlandığı günden bu yana dünya çapında izlenme rekorları kıran Kore yapımı drama dizisi, Netflix’in de kasasını doldurdu.

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Squid Game 3. sezonda rekor kırdı. İzlenme sayısı İspanya ve Güney Kore’nin nüfusunu geçti - Sayfa 3

The Independent’in haberine göre Güney Korer yapımı distopik gerilim filmi, 93 ülkede 1 numaraya yerleşirken, 27 Haziran’da vizyona girmesinden bu yana izlenme rekoru kırdı.

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Squid Game 3. sezonda rekor kırdı. İzlenme sayısı İspanya ve Güney Kore’nin nüfusunu geçti - Sayfa 4

Sadece 3 günde dizinin sezon finali, 60 milyon üzerinde izlenme sayısına ulaşarak Netflix tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. 

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