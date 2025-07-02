Squid Game 3. sezonda rekor kırdı. İzlenme sayısı İspanya ve Güney Kore’nin nüfusunu geçti
3. ve son sezonuyla izleyici karşısına çıkan dramatik Kore yapımı Squid Game dizisi, son finalinde de yine büyük bir başarıya imza attı. 3 günde rekor izlenme sayısına ulaştı, İspanya ve Güney Kore'nin nüfusundan fazla izlenme aldı.
Netflix tarihinin en çok izlenen dizisi olarak kayıtlara geçen Squid Game, 3. ve sezon finaliyle 27 Haziran’da son kez izleyici ile buluştu.
İlk yayınlandığı günden bu yana dünya çapında izlenme rekorları kıran Kore yapımı drama dizisi, Netflix’in de kasasını doldurdu.
The Independent’in haberine göre Güney Korer yapımı distopik gerilim filmi, 93 ülkede 1 numaraya yerleşirken, 27 Haziran’da vizyona girmesinden bu yana izlenme rekoru kırdı.