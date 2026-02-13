Süper Lig’in eski yıldızıydı, yeni işi herkesi şaşkına çevirdi! Hiç kimse tahmin bile etmiyordu
Süper Lig’de uzun zaman ter döken eski yıldızlardan Max Gradel’in ülkesindeki yeni işi herkesi şaşkına uğrattı.
Türk futbol camiasında adından uzunca söz ettiren ve Anadolu kulüplerinde yıldızlaşan Max Gradel, kariyerine hiç kimsenin aklına gelmeyeceği bir işle devam ediyor.
Süper Lig’de Sivasspor, Gaziantep FK, Sakaryaspor ve Amed SK formaları giyen Max Gradel, futbolu bıraktıktan sonra siyasete adım attı.
Ülkesinde turizm elçisi olarak görev yapan Gradel, başarılı kariyerinin ardından Fildişi Sahili Turizm Bakan Yardımcılığı’na yükseldi. Türkiye’deki performansıyla taraftarların sevgisini kazanan Gradel, Anadolu futbolunun unutulmaz isimleri arasında yerini aldı.