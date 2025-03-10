Süpürgeliklerdeki toz derdine son: Küçücük bir parça ile haftalarca temiz kalıyor, toz kapmıyor

Ev veya iş yerleri temizliğinin düzenli olarak yapılması gerekiyor. Özellikle toz parçaları hem görünüm açısından rahatsız ederken, aynı zamanda sağlık açısından da riskli. Elektrikli süpürgeler ve hatta robot süpürgeler artık temizlik konusunda işleri pratikleştiriyor. Ancak sürekli toz birikintisi olan süpürgelikler, ayrı bir emek gerektiriyor.