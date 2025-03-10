Süpürgeliklerdeki toz derdine son: Küçücük bir parça ile haftalarca temiz kalıyor, toz kapmıyor
Evde veya iş yerlerinde süpürgeliklerin tozlanması yaygın görünen bir durum. Genelde haftalık olarak süpürgeliklerin temizliği yapılsa da, basit bir yöntem uygulayarak daha uzun süre temiz kalması sağlanabilir.
Ev veya iş yerleri temizliğinin düzenli olarak yapılması gerekiyor. Özellikle toz parçaları hem görünüm açısından rahatsız ederken, aynı zamanda sağlık açısından da riskli. Elektrikli süpürgeler ve hatta robot süpürgeler artık temizlik konusunda işleri pratikleştiriyor. Ancak sürekli toz birikintisi olan süpürgelikler, ayrı bir emek gerektiriyor.
Temizlik uzmanı Kieron Miller, her zaman toz kapan süpürgelikler için haftalarca temiz kalmasını sağlayacak püf noktaları paylaştı. Evdeki basit bir malzeme hem daha az toz kapacak hem de uzun süre temiz kalarak sizleri yormayacak.
Miller’a göre süpürgeliklerdeki tozlanmanın önüne geçecek basit ve etkili yöntem, çamaşır kurutma mendili kullanmak.