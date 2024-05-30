Sürekli düşmenizin nedeni dikkatsizlik olmayabilir! Bu belirtilere dikkat

Düşük ayak sendromu nedir?

Düşük ayak sendromu, ayağı kaldıran kasların zayıflığı veya felç olması nedeniyle ayağın ön kısmının kaldırılamamasıdır. Ayak düşüklüğü olan kişiler, sürtünmeyi önlemek için ayak parmaklarını yere sürtünür veya dizlerini bükerek ayaklarını normalden daha yükseğe kaldırır, bu da "adımlı yürüyüş" olarak adlandırılan duruma neden olur.