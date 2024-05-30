Sürekli düşmenizin nedeni dikkatsizlik olmayabilir! Bu belirtilere dikkat
Düşük ayak sendromu günlük yaşamı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Ayak düşüklüğü olan kişiler, sürtünmeyi önlemek için ayak parmaklarını yere sürter veya dizlerini bükerek ayaklarını normalden daha yükseğe kaldırır. Peki, düşük ayak sendromu nedir? Belirtileri ve nedenleri nelerdir? Düşük ayak sendromu nasıl tedavi edilir?
Düşük ayak sendromu nedir?
Düşük ayak sendromu, ayağı kaldıran kasların zayıflığı veya felç olması nedeniyle ayağın ön kısmının kaldırılamamasıdır. Ayak düşüklüğü olan kişiler, sürtünmeyi önlemek için ayak parmaklarını yere sürtünür veya dizlerini bükerek ayaklarını normalden daha yükseğe kaldırır, bu da "adımlı yürüyüş" olarak adlandırılan duruma neden olur.
Düşük ayak sendromunun belirtileri nelerdir?
Hastanın her iki topuğunu kullanamaması
Ayağının uç kısmını kaldırmada güçlük çekme
Ayağını içe doğru hareket ettirirken dışa doğru hareket ettirememe
Ayak bileklerinde ve dizlerde dengesizlik hissiyatı başlaması
Tökezleme ve düşme
İşlev kaybına bağlı olarak kas kütlesinde azalma
Belden gelen ve bacakta toplanan ağrılar
Parmakların üst kısmında yer alan deride uyuşukluk hissiyatı
Düşük ayak sendromunun nedenleri nelerdir?
Beynin multipl skleroz, inme ve serebral palsi gibi kas problemlerine neden olan nörodejeneratif bozuklukları
Çocuk felci, bazı spinal müsküler atrofi formları ve amyotrofik lateral skleroz gibi motor nöron bozuklukları
Spinal stenoz gibi sinir köklerinin yaralanması düşük ayak sendromunun nedenlerindendir.
Düşük ayak sendromunun tedavisi nasıl olur?
Düşük ayak sendromunun tedavisi, ayak düşüklüğünün spesifik nedenine bağlıdır. En yaygın tedavi, ayak bileği-ayak ortezleri adı verilen hafif bacak destekleri ve ayakkabı ekleri ile ayağın desteklenmesidir. Kasları güçlendirmek ve eklem hareketini sürdürmek için egzersiz terapisi de yürüyüşü iyileştirmeye yardımcı olur.