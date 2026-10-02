Sürekli kramplarınız ve uykusuzluğunuz varsa nedeni magnezyum eksikliği olabilir!
Magnezyum, kasların gevşemesi, sinir iletimi, kemik sağlığı ve enerji üretimi için gerekli olan temel bir mineraldir ve vücutta 300'den fazla enzimin çalışmasında rol oynar. Yetersiz tam tahıl, yeşil yapraklı sebze ve kuruyemiş tüketimi, aşırı kafein, yoğun stres ve bazı ilaçların uzun süreli kullanımı eksiklik riskini artırır. Uzmanlara göre özellikle gece bacak krampları, sabah yorgun uyanma ve gün içinde çabuk sinirlenme basit bir yorgunluk gibi görülmemelidir.
MAGNEZYUM VÜCUTTA NE İŞE YARAR VE NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?
Magnezyum, kasların kasılıp gevşeme döngüsünü düzenleyen ana minerallerden biridir. Kalp ritminin korunması, kemiklerin güçlenmesi ve D vitamininin aktif hale gelmesi için gereklidir. Vücut magnezyumu üretemez, sadece besinlerle alır. Bu nedenle günlük beslenmede yeterli alınmadığında depolar hızla boşalır. Kan tahlilinde normal çıksa bile hücre içindeki düzey düşük olabilir, bu yüzden tek başına kan testine bakmak yeterli değildir.
MAGNEZYUM EKSİKLİĞİNİ TETİKLEYEN EN TEMEL ETKENLER
Aşırı işlenmiş gıdalarla beslenme, rafine un ve şekerin fazla tüketilmesi magnezyum alımını azaltır. Toprağın magnezyum içeriğinin düşmesi ve tek tip beslenme de riski artırır. Uzun süreli stres, yoğun terleme ve fazla kafein tüketimi magnezyumun idrarla atılımını hızlandırır. Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde kaslar daha gergin hale gelir ve uyku kalitesi düşer.
YANLIŞ BESLENME MAGNEZYUM DÜZEYİNİ NASIL DÜŞÜRÜYOR?
Günlük yaşamda ıspanak, pazı, semizotu gibi yeşil yapraklı sebzelerin az tüketilmesi en önemli nedendir. Kuruyemişler, özellikle badem, kaju ve kabak çekirdeği magnezyumdan zengindir ancak paketli atıştırmalıklar bunların yerini aldığında eksiklik gelişir. Tam tahıllar yerine beyaz ekmek ve pirinç tercih etmek de magnezyum kaybına yol açar. Bu nedenle tabağın yarısını sebze yapmak ve her gün bir avuç kuruyemiş eklemek korunmada en basit kuraldır.
SIKLIKLA YORGUNLUK VE STRESLE KARIŞTIRILAN İLK BELİRTİLER
Magnezyum eksikliğinin erken belirtileri toplumda yoğun çalışma temposuna bağlı yorgunlukla karıştırılır. Gün içinde göz seğirmesi, bacaklarda huzursuzluk, gece aniden giren baldır krampları ve sabah dinlenmeden uyanma tipiktir. Kişiler doktora gitmek yerine ağrı kesici veya enerji içeceği ile şikayetleri baskılamaya çalışır. Ancak haftalardır süren ve dinlenmekle geçmeyen kramplar mutlaka değerlendirilmelidir.