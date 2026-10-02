Sürekli kramplarınız ve uykusuzluğunuz varsa nedeni magnezyum eksikliği olabilir!

YANLIŞ BESLENME MAGNEZYUM DÜZEYİNİ NASIL DÜŞÜRÜYOR?

Günlük yaşamda ıspanak, pazı, semizotu gibi yeşil yapraklı sebzelerin az tüketilmesi en önemli nedendir. Kuruyemişler, özellikle badem, kaju ve kabak çekirdeği magnezyumdan zengindir ancak paketli atıştırmalıklar bunların yerini aldığında eksiklik gelişir. Tam tahıllar yerine beyaz ekmek ve pirinç tercih etmek de magnezyum kaybına yol açar. Bu nedenle tabağın yarısını sebze yapmak ve her gün bir avuç kuruyemiş eklemek korunmada en basit kuraldır.