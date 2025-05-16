Sürekli yorgun ve uykusuz mu hissediyorsunuz? Meğer arkasında bu iki faktör varmış; harekete geçin.
Özellikle yaz aylarında daha da artıyor. Uzmanlar, sürekli bitkin, uykusuz ve yorgun hissetmenin arkasındaki faktörleri açıkladı.
Sürekli bitkinlik ve halsizlik, günümüzde oldukça yaygın bir sorun. 2022 yılında ABD’de yapılan bir ankete göre, yetişkinlerin yüzde 13,5’i üç aylık süreçte neredeyse her gün kendini "çok yorgun" ya da "tükenmiş" hissettiğini belirtti.
Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise, 18-44 yaş arası kadınların yüzde 20’sinin bu durumdan en çok etkilenen grup olmasıydı.
Özellikle yaz aylarının da başlangıcıyla birlikte gün içerisinde pek çok kişinin uykusu geliyor, yorgun veya bitkin hissediyor. Ancak bunun arkasında bazı faktörler var ve bilimsel çalışmalar bunu gözler önüne seriyor.