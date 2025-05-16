Sürekli yorgun ve uykusuz mu hissediyorsunuz? Meğer arkasında bu iki faktör varmış; harekete geçin.

Sürekli bitkinlik ve halsizlik, günümüzde oldukça yaygın bir sorun. 2022 yılında ABD’de yapılan bir ankete göre, yetişkinlerin yüzde 13,5’i üç aylık süreçte neredeyse her gün kendini "çok yorgun" ya da "tükenmiş" hissettiğini belirtti.