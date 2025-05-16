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  4. Sürekli yorgun ve uykusuz mu hissediyorsunuz? Meğer arkasında bu iki faktör varmış; harekete geçin.

Sürekli yorgun ve uykusuz mu hissediyorsunuz? Meğer arkasında bu iki faktör varmış; harekete geçin.

Özellikle yaz aylarında daha da artıyor. Uzmanlar, sürekli bitkin, uykusuz ve yorgun hissetmenin arkasındaki faktörleri açıkladı.

Sürekli yorgun ve uykusuz mu hissediyorsunuz? Meğer arkasında bu iki faktör varmış; harekete geçin. - Sayfa 1

Sürekli bitkinlik ve halsizlik, günümüzde oldukça yaygın bir sorun. 2022 yılında ABD’de yapılan bir ankete göre, yetişkinlerin yüzde 13,5’i üç aylık süreçte neredeyse her gün kendini "çok yorgun" ya da "tükenmiş" hissettiğini belirtti.

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Sürekli yorgun ve uykusuz mu hissediyorsunuz? Meğer arkasında bu iki faktör varmış; harekete geçin. - Sayfa 2

Araştırmada dikkat çeken bir diğer sonuç ise, 18-44 yaş arası kadınların yüzde 20’sinin bu durumdan en çok etkilenen grup olmasıydı.

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Sürekli yorgun ve uykusuz mu hissediyorsunuz? Meğer arkasında bu iki faktör varmış; harekete geçin. - Sayfa 3

Özellikle yaz aylarının da başlangıcıyla birlikte gün içerisinde pek çok kişinin uykusu geliyor, yorgun veya bitkin hissediyor. Ancak bunun arkasında bazı faktörler var ve bilimsel çalışmalar bunu gözler önüne seriyor.

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Sürekli yorgun ve uykusuz mu hissediyorsunuz? Meğer arkasında bu iki faktör varmış; harekete geçin. - Sayfa 4

Binghamton Üniversitesi’nden sağlık ve zindelik uzmanı Doç. Dr. Lina Begdache’e göre yorgunluk sadece çalışmanın verdiği bir şey değil. Bu aynı zamanda beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı gibi temel nedenleri de içeriyor.

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