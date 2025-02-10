Survivor Adem diskalifiye mi oldu, ne karar çıktı? İşte Adem Kılıççı son durum
Çılgın Sedat’a saldırmasının ardından gündemin ana başlıkları arasında yer alan Adem Kılıçcı, adadaki bir başka yarışmacı Çılgın Sedat’a saldırdı. Peki Adem Kılıçcı diskalifiye oldu mu, son durum nedir?
Survivor tarihinin uzun süredir bilinen isimlerinden Adem Kılıçcı, bu yıl da yarışmaya katıldı. İlk bölümden bu yana tüm oyuncular arasında ciddi bir gerginlik dikkat çekerken, eski yarışmacılardan Kılıçcı ilk patlağını verdi.
Sedat'ın üzerine yürüyen Adem'i takım arkadaşları ve yapım ekibi zor sakinleştirdi. O anların görüntüleri blurlanarak izleyicilere sunulurken, görenler şoke oldu. Peki Adem Kılıçcı diskalifiye oldu mu, ne olacak? Survivor Adem ne yaptı ve ceza alacak mı?