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  4. Survivor Adem diskalifiye mi oldu, ne karar çıktı? İşte Adem Kılıççı son durum

Survivor Adem diskalifiye mi oldu, ne karar çıktı? İşte Adem Kılıççı son durum

Çılgın Sedat’a saldırmasının ardından gündemin ana başlıkları arasında yer alan Adem Kılıçcı, adadaki bir başka yarışmacı Çılgın Sedat’a saldırdı. Peki Adem Kılıçcı diskalifiye oldu mu, son durum nedir?

Survivor Adem diskalifiye mi oldu, ne karar çıktı? İşte Adem Kılıççı son durum - Sayfa 1

Survivor tarihinin uzun süredir bilinen isimlerinden Adem Kılıçcı, bu yıl da yarışmaya katıldı. İlk bölümden bu yana tüm oyuncular arasında ciddi bir gerginlik dikkat çekerken, eski yarışmacılardan Kılıçcı ilk patlağını verdi.

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Survivor Adem diskalifiye mi oldu, ne karar çıktı? İşte Adem Kılıççı son durum - Sayfa 2

Stresi had safhada olan Adem Kılıçcı, önceki gün ada konseyinde rakibini itekleyerek düşürdü. 

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Survivor Adem diskalifiye mi oldu, ne karar çıktı? İşte Adem Kılıççı son durum - Sayfa 3

Sedat'ın üzerine yürüyen Adem'i takım arkadaşları ve yapım ekibi zor sakinleştirdi. O anların görüntüleri blurlanarak izleyicilere sunulurken, görenler şoke oldu. Peki Adem Kılıçcı diskalifiye oldu mu, ne olacak? Survivor Adem ne yaptı ve ceza alacak mı?

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Survivor Adem diskalifiye mi oldu, ne karar çıktı? İşte Adem Kılıççı son durum - Sayfa 4

SURVIVOR ADEM NE YAPTI?


Konsey sırasında rakibi Çılgın Sedat’ı itekleyerek düşürdü.

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