Survivor Adem diskalifiye mi oldu, ne karar çıktı? İşte Adem Kılıççı son durum

Sedat'ın üzerine yürüyen Adem'i takım arkadaşları ve yapım ekibi zor sakinleştirdi. O anların görüntüleri blurlanarak izleyicilere sunulurken, görenler şoke oldu. Peki Adem Kılıçcı diskalifiye oldu mu, ne olacak? Survivor Adem ne yaptı ve ceza alacak mı?