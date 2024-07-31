Süt üretiminin arttığı Kars'ta çeçil peyniri telaşı başladı
Son dönemlerde etkili olan yağışların süt üretimine olumlu yansıdığı Kars'ın Sarıkamış ilçesi merkezi ile Yağbasan köyünde kadınlar, kahvaltı sofralarının lezzeti çeçil peynirinin yapımı için kazanları yakıp hazırlıklara başladı.
Türkiye'de hayvancılık ve süt mamullerinde önemli yere sahip Kars'ta, vatandaşlar arasında peynir üretimi önemli yer tutuyor.
Yağmurların ardından çiçeklerle bezenen meralarda otlayan ineklerin bereketlenen sütü ile yapılan çeçil peyniri için tandır evlerinde kazanlar yakılarak sezonun ilk peynirleri üretilmeye başlandı.
Yağmurların ardından çiçeklerle bezenen meralarda otlayan ineklerin bereketlenen sütü ile yapılan çeçil peyniri için tandır evlerinde kazanlar yakılarak sezonun ilk peynirleri üretilmeye başlandı.
Sarıkamış ilçesi merkezi ile Yağbasan köyünde kadınlar, bugünlerde hummalı bir şekilde peynir üretimi için uğraş veriyor. Çeçil peyniri, yağından arındırılmış inek sütünün, bir gün dinlendirilmesinin ardından mayalanarak kazanlarda kaynatılması ve kıvama geldikten sonra yoğurma işlemiyle yapılıyor.