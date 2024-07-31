Süt üretiminin arttığı Kars'ta çeçil peyniri telaşı başladı

Sarıkamış ilçesi merkezi ile Yağbasan köyünde kadınlar, bugünlerde hummalı bir şekilde peynir üretimi için uğraş veriyor. Çeçil peyniri, yağından arındırılmış inek sütünün, bir gün dinlendirilmesinin ardından mayalanarak kazanlarda kaynatılması ve kıvama geldikten sonra yoğurma işlemiyle yapılıyor.