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  4. Sütün 3 hafta daha taze kalmasını sağlıyor: Sadece 1 tutam eklemek yetiyor!

Sütün 3 hafta daha taze kalmasını sağlıyor: Sadece 1 tutam eklemek yetiyor!

Kapalı veya açık sütlerin daha fazla taze kalması için uzmanlar püf noktaları paylaştı. Sadece bir tutam yetiyor.

Sütün 3 hafta daha taze kalmasını sağlıyor: Sadece 1 tutam eklemek yetiyor! - Sayfa 1

Süt ve süt ürünleri, dolapta kalsalar da en erken bozulan ürünler arasında. Özellikle sütler ortalama 4-7 gün arası taze kalabilirken, bu tarihten sonra ekşiyerek bozulduğunu fark edeceksiniz. 

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Sütün 3 hafta daha taze kalmasını sağlıyor: Sadece 1 tutam eklemek yetiyor! - Sayfa 2

Yiyecek saklama uzmanlarının sütlerin daha taze kalması konusunda önemli bir tavsiyesi var. Öyle ki bu yöntem uygulandığında sütlerin 3 haftaya kadar daha uzun taze kalmasını sağlayabilirsiniz. 

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Sütün 3 hafta daha taze kalmasını sağlıyor: Sadece 1 tutam eklemek yetiyor! - Sayfa 3

Genelde açılan sütler 4-7 gün dayanırken, açılmamış tam yağlu süt ise 5-7 gün dayanıyor. Azaltılmış ve yağsız sütün ise 1 haftaya kadar dayandığı biliniyor. 

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Sütün 3 hafta daha taze kalmasını sağlıyor: Sadece 1 tutam eklemek yetiyor! - Sayfa 4

Laktoz içermeyen sütlerin ise 1 haftadan daha fazla taze kalabildiği biliniyor. Ancak basit bir tüyo ile tüm sütlerin daha uzun süre taze kalmasını sağlayabilirsiniz. 

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