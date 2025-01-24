Sütün 3 hafta daha taze kalmasını sağlıyor: Sadece 1 tutam eklemek yetiyor!
Kapalı veya açık sütlerin daha fazla taze kalması için uzmanlar püf noktaları paylaştı. Sadece bir tutam yetiyor.
Süt ve süt ürünleri, dolapta kalsalar da en erken bozulan ürünler arasında. Özellikle sütler ortalama 4-7 gün arası taze kalabilirken, bu tarihten sonra ekşiyerek bozulduğunu fark edeceksiniz.
Yiyecek saklama uzmanlarının sütlerin daha taze kalması konusunda önemli bir tavsiyesi var. Öyle ki bu yöntem uygulandığında sütlerin 3 haftaya kadar daha uzun taze kalmasını sağlayabilirsiniz.
Genelde açılan sütler 4-7 gün dayanırken, açılmamış tam yağlu süt ise 5-7 gün dayanıyor. Azaltılmış ve yağsız sütün ise 1 haftaya kadar dayandığı biliniyor.