Sütün içerisine çok az eklemek yetiyor. Şişe açılsa bile üç haftaya kadar taze kalıyor

Evlerimizde veya işyerlerimizde tükettiğimiz yiyecek ve içecekleri genellikle buzdolabında saklamayı tercih ederiz. Ancak süt ve süt ürünleri gibi gıdalar diğer yiyecek içeceklere kıyasla daha kısa sürede bozulma potansiyeline sahip.

Ancak birkaç basit püf noktayla sütlerin üç haftaya kadar taze kalmasını sağlayabilirsiniz.