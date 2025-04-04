Sütün içerisine çok az eklemek yetiyor. Şişe açılsa bile üç haftaya kadar taze kalıyor
Süt, en kısa sürede bozulan içeceklerden biri. Ancak evlerde bulunan basit bir malzemeyi şişeye biraz ekleyerek üç haftaya kadar daha taze kalmasını sağlayabilirsiniz.
Evlerimizde veya işyerlerimizde tükettiğimiz yiyecek ve içecekleri genellikle buzdolabında saklamayı tercih ederiz. Ancak süt ve süt ürünleri gibi gıdalar diğer yiyecek içeceklere kıyasla daha kısa sürede bozulma potansiyeline sahip.
Ancak birkaç basit püf noktayla sütlerin üç haftaya kadar taze kalmasını sağlayabilirsiniz.
Kulağa imkansız gibi gelse de, yapılan testler sonucunda basit bir malzemeyi şişeye eklemenin bu süreyi kesin olarak uzattığı ortaya çıktı. Peki sütlerin daha taze kalması için ne yapmak gerekiyor?
Günlük hayatımızda bazı kişiler sütü çayımıza ekleyerek ya da kahvaltıda mısır gevreğinin üzerine dökerek tüketiyor. Ancak süt, açıldıktan sonra ne yazık ki uzun süre taze kalamıyor.
Genellikle, buzdolabında saklandığında son kullanma tarihinden dört ila yedi gün sonrasına kadar dayanabilir. Öte yandan açılmamış tam yağlı süt ise beş ila yedi gün, az yağlı ve yağsız süt de yedi günden fazla dayanabiliyor.