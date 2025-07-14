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  4. Suudi Arabistan kralı’nın kardeşi Ege’de tatilde: Prensin ultra lüks yatının içi şaşkına çevirdi

Suudi Arabistan kralı’nın kardeşi Ege’de tatilde: Prensin ultra lüks yatının içi şaşkına çevirdi

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Kralı Salman'ın kardeşi Prens Mukrin bin Abdülaziz, Ege'de tatil yapıyor. Prens’in konakladığı lüks yatın iç tasarımı büyük ilgi çekti.

Suudi Arabistan kralı’nın kardeşi Ege’de tatilde: Prensin ultra lüks yatının içi şaşkına çevirdi - Sayfa 1

Suudi Arabistan Kralı Salman’ın kardeşi Prens Mukrin bin Abdülaziz, yanındaki yaklaşık 100 kişiyle birlikte Ege’de lüks bir yatla tatil keyfi yapıyor.

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Suudi Arabistan kralı’nın kardeşi Ege’de tatilde: Prensin ultra lüks yatının içi şaşkına çevirdi - Sayfa 2

Yunan gazetesi Protothema'nın haberine göre, Prens Mukrin hem konaklama hem de ulaşım için yüzen bir saray niteliğindeki lüks Evrima yatını kiraladı.

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Suudi Arabistan kralı’nın kardeşi Ege’de tatilde: Prensin ultra lüks yatının içi şaşkına çevirdi - Sayfa 3

Yunan basınında yer alan habere göre Evrima'ya ek olarak üç küçük tekne de günlük geziler ve deniz turları için kiralandı.

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Suudi Arabistan kralı’nın kardeşi Ege’de tatilde: Prensin ultra lüks yatının içi şaşkına çevirdi - Sayfa 4

298 yolcuyu ağırlayabilecek kapasitede olan yatta beş restoran, altı salon, bir spor salonu ve bir de spa salonu bulunuyor.

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