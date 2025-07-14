Suudi Arabistan kralı’nın kardeşi Ege’de tatilde: Prensin ultra lüks yatının içi şaşkına çevirdi
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Kralı Salman'ın kardeşi Prens Mukrin bin Abdülaziz, Ege'de tatil yapıyor. Prens’in konakladığı lüks yatın iç tasarımı büyük ilgi çekti.
Suudi Arabistan Kralı Salman’ın kardeşi Prens Mukrin bin Abdülaziz, yanındaki yaklaşık 100 kişiyle birlikte Ege’de lüks bir yatla tatil keyfi yapıyor.
Yunan gazetesi Protothema'nın haberine göre, Prens Mukrin hem konaklama hem de ulaşım için yüzen bir saray niteliğindeki lüks Evrima yatını kiraladı.
Yunan basınında yer alan habere göre Evrima'ya ek olarak üç küçük tekne de günlük geziler ve deniz turları için kiralandı.