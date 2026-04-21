Suyun içine ceviz atıp içerseniz ne olur? İşte her sabah içenlerin vücudundaki 10 değişim

BESİN EMİLİMİNİ ARTIRAN BİYOKİMYASAL SÜREÇ

Cevizin suyun içerisinde bekletilmesi işlemi, sadece bir hazırlık aşaması değil, aynı zamanda besin değerini artıran biyokimyasal bir süreci başlatmaktadır. Bu yöntem sayesinde cevizin içeriğinde bulunan fitik asit miktarı azalırken vücut için yararlı olan mineral ve vitaminlerin biyoyararlanımı en üst seviyeye çıkmaktadır. Suyun içine salınan özler, sindirim sırasında mideyi yormadan doğrudan ince bağırsaklardan emilerek kana karışmakta ve hücrelere enerji taşımaktadır. Ayrıca suyun yumuşatıcı etkisi, cevizdeki sağlıklı yağ asitlerinin yapısını koruyarak oksidasyonu engellemekte ve antioksidan kapasitesini muhafaza etmektedir. Bu sayede, cevizin tüm şifalı içeriği en saf haliyle doğrudan vücut sistemine entegre edilebilmektedir.