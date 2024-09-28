Suyun renginin yeşile döndüğünü gören endişelendi: Nedeni belli oldu
Kars Çayı'nın beslediği Kars Baraj Gölü'nde alg patlaması nedeniyle gölün rengi yeşile büründü.
2017 yılında su tutmaya başlayan Kars Baraj Gölü'nün Eylül ayının son günleri renginin yeşile bürünmesi dikkat çekti.
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Alg patlamasının yaşandığı göl havadan görüntülendi.
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Kars Baraj Gölü'nün başlangıç notası olan eski Boğazköy bölgesinde su üzerinde bulunan yeşil tabakaya anlam veremeyen vatandaşlar, yetkililerin suyun renginin neden yeşile döndüğü araştırmasını istedi.
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Bazı vatandaşlar ise göl renginin yeşile bürünmesini müsilaj olarak değerlendiriyor.
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