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  4. Suyun renginin yeşile döndüğünü gören endişelendi: Nedeni belli oldu

Suyun renginin yeşile döndüğünü gören endişelendi: Nedeni belli oldu

Kars Çayı'nın beslediği Kars Baraj Gölü'nde alg patlaması nedeniyle gölün rengi yeşile büründü.

Suyun renginin yeşile döndüğünü gören endişelendi: Nedeni belli oldu - Sayfa 1

2017 yılında su tutmaya başlayan Kars Baraj Gölü'nün Eylül ayının son günleri renginin yeşile bürünmesi dikkat çekti.

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Suyun renginin yeşile döndüğünü gören endişelendi: Nedeni belli oldu - Sayfa 2

Alg patlamasının yaşandığı göl havadan görüntülendi.

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Suyun renginin yeşile döndüğünü gören endişelendi: Nedeni belli oldu - Sayfa 3

Kars Baraj Gölü'nün başlangıç notası olan eski Boğazköy bölgesinde su üzerinde bulunan yeşil tabakaya anlam veremeyen vatandaşlar, yetkililerin suyun renginin neden yeşile döndüğü araştırmasını istedi.

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Suyun renginin yeşile döndüğünü gören endişelendi: Nedeni belli oldu - Sayfa 4

Bazı vatandaşlar ise göl renginin yeşile bürünmesini müsilaj olarak değerlendiriyor.

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