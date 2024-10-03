Süzme balı bozan hata ; Ekşimesine ve tadının uçmasına yol açıyor
Satın aldığınız balın bozulmasını istemiyorsanız bu hatayı yapmamaya dikkat edin
Bal tam bir şifa deposudur. Karışımlara eklenerek öksürüğü kesiyor, vücuttaki yaraları onarıyor ve organik olduğunda da şeker hastalarını asla baymadan tüketilebilmesini sağlıyor.
Bu nedenle kusursuz bir şifa kaynağı olan bal çok tüketilir. Fakat balı saklamak biraz zahmetli olabilir. Saklamanın yanı sıra balı doğru kullanmazsanız eğer bozulabilir.
BALIN BOZULMASINA YOL AÇAN HATA
Satın aldığınız taze balların bozulmasını istemiyorsanız ıslak veya nemli kaşıkları sakın bala değdirmeyin. Ayrıca balın bozulmaması için metal kaşık yerine tahta kaşık tercih etmelisiniz. Eğer ıslak kaşık bala temas ederse ekşime yapabiliyor.
BALIN FAYDALARI NEDİR?
memorial.com.tr’nin haberine göre probiyotik bir besin olan balın faydalarının başında öksürüğe iyi gelmesi yer alır. Aynı zamanda bağışıklığı da güçlendiren bal güçlü antioksidan özelliğiyle kalp sağlığı riskini azaltır, vücudu iltihaplardan korur, mide rahatsızlıklarını iyileştirir ve hatta hafızayı güçlendirme etkisiyle de öne çıkar.