Süzme balı bozan hata ; Ekşimesine ve tadının uçmasına yol açıyor

BALIN FAYDALARI NEDİR?

memorial.com.tr’nin haberine göre probiyotik bir besin olan balın faydalarının başında öksürüğe iyi gelmesi yer alır. Aynı zamanda bağışıklığı da güçlendiren bal güçlü antioksidan özelliğiyle kalp sağlığı riskini azaltır, vücudu iltihaplardan korur, mide rahatsızlıklarını iyileştirir ve hatta hafızayı güçlendirme etkisiyle de öne çıkar.