Tabaktaki inat bitiyor: Çocuklara sebze sevdirmenin 10 eğlenceli ve etkili yolu!

RENKLERİN VE ŞEKİLLERİN GÜCÜNDEN YARARLANIN

Çocuklar dünyayı öncelikle görsel olarak algılar ve tabaklarındaki sunum iştahlarını doğrudan etkiler. Sıradan bir brokoli yemeği yerine sebzelerle yapılmış bir orman manzarası veya havuçlardan oluşturulmuş bir gülen yüz onların ilgisini çok daha hızlı çekecektir. Şekilli kurabiye kalıplarını kullanarak kabak, patates ve turplara eğlenceli formlar verebilirsiniz. Renkli tabaklar ve yaratıcı sunumlar sebzeleri bir zorunluluk olmaktan çıkarıp eğlenceli bir keşif oyununa dönüştürür.