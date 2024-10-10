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  4. Tahin + pekmez ile hazırlanıyor ; Hem şifalı hem de lezzeti 5 kat artıyor

Tahin + pekmez ile hazırlanıyor ; Hem şifalı hem de lezzeti 5 kat artıyor

Evde hem tatlı hem de şifalı bir yiyecek aradığınızda 10 dakikada hazırlanan tahin + pekmez + süt karışımını denemelisiniz

Tahin + pekmez ile hazırlanıyor ; Hem şifalı hem de lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 1

Kışın en çok tercih edilen ikilisi tahin ve pekmezdir. Kışın soğuk günlerine karşı koruyucu bir etki yapan bu lezzetli kahvaltılık tatlı olarak da hazırlanıyor.

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Tahin + pekmez ile hazırlanıyor ; Hem şifalı hem de lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 2

Ev hanımları tahin pekmez ve süt 3’lüsünden hazırladıkları bu lezzetli tatlıyı 10 dakikada sofraya getiriyor. Ayrıca bu tatlı sadece lezzetli değil tahin pekmez ikilisinden dolayı da sağlıklıdır.

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Tahin + pekmez ile hazırlanıyor ; Hem şifalı hem de lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 3

10 DAKİKADA HAZIRLANIYOR

tatlidunyasi11’in hazırladığı tatlı için gereken malzemeler şu şekilde:

  • 6 su bardağı süt
  • 1 su bardağı nişasta
  • 1 su bardağı pekmez
  • 1 çay bardağı tahin
  • Yarım çay bardağı şeker 1 çay bardağı da kullanılabilir isterseniz pekmeziniz çok tatlı ise hiç şeker kullanmayın
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

 

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Tahin + pekmez ile hazırlanıyor ; Hem şifalı hem de lezzeti 5 kat artıyor - Sayfa 4

Tatlımızı mutlaka kısık ateşte pişirelim ilk 15 dakika sonra orta ateşe alabilirsiniz

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