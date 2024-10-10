Tahin + pekmez ile hazırlanıyor ; Hem şifalı hem de lezzeti 5 kat artıyor
Evde hem tatlı hem de şifalı bir yiyecek aradığınızda 10 dakikada hazırlanan tahin + pekmez + süt karışımını denemelisiniz
Kışın en çok tercih edilen ikilisi tahin ve pekmezdir. Kışın soğuk günlerine karşı koruyucu bir etki yapan bu lezzetli kahvaltılık tatlı olarak da hazırlanıyor.
Ev hanımları tahin pekmez ve süt 3’lüsünden hazırladıkları bu lezzetli tatlıyı 10 dakikada sofraya getiriyor. Ayrıca bu tatlı sadece lezzetli değil tahin pekmez ikilisinden dolayı da sağlıklıdır.
10 DAKİKADA HAZIRLANIYOR
tatlidunyasi11’in hazırladığı tatlı için gereken malzemeler şu şekilde:
- 6 su bardağı süt
- 1 su bardağı nişasta
- 1 su bardağı pekmez
- 1 çay bardağı tahin
- Yarım çay bardağı şeker 1 çay bardağı da kullanılabilir isterseniz pekmeziniz çok tatlı ise hiç şeker kullanmayın
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Tatlımızı mutlaka kısık ateşte pişirelim ilk 15 dakika sonra orta ateşe alabilirsiniz