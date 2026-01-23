Takıntılı hijyenin hayatınızı ele geçirmesi: Temizlik hastalığı

Sürekli temizlik ihtiyacı

Temizlik hastalığı, kişinin mikrop kapma veya kirlenme korkusuyla aşırı temizlik yapma ihtiyacı hissetmesiyle kendini gösterir ve bu davranışlar, normal ev işleri veya kişisel bakım sınırlarını aşabilir. Zamanla, kişi el yıkama, yüzeyleri silme veya eşyaları sürekli dezenfekte etme gibi tekrar eden davranışlar içine girer ve bu durum günlük yaşamını kontrol edilemez hale getirebilir. Kimi zaman bu kompulsiyonlar, sosyal ilişkileri de etkiler ve kişi yalnızlaşabilir. Her ne kadar davranışlar mantıklı görünmese de kişi tarafından zorlayıcıdır ve bu durum, hem zihinsel hem de fiziksel yorgunluğa yol açar. Uzun süre tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebilir ve kaygı seviyesini artırabilir. Böylece temizlik hastalığı sadece hijyenle ilgili bir alışkanlık olmaktan çıkar ve kişinin hayatını yönetmesini güçleştirir.