Tam bir antibiyotik! Her derde deva bu çorbayı içen hasta olmuyor
Sebzeli şehriyeli tavuk suyu çorba tam bir şifa deposu. Sebzeli şehriyeli tavuk suyu çorba, içerdiği kemik iliği ile kalsiyum, fosfor, sülfür, magnezyum ve silisyum gibi bağışıklık arttırıcı birçok faydalı mineral içermektedir. Öte yandan içerisindeki havuç ve kapya biber de vitamin açısından oldukça zengin sebzelerdir. Peki, sebzeli şehriyeli tavuk suyu çorbanın faydaları nelerdir? Sebzeli şehriyeli tavuk suyu çorba nasıl yapılır? İşte, sebzeli şehriyeli tavuk suyu çorbası faydaları ve tarifi…
SEBZELİ ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBANIN FAYDALARI NELERDİR?
-Tavuk suyu çorba, vücudun enerjisini artırır. Ayrıca çorba hazırlanırken içine eklenilen havuç ve kapya biberle tavuk suyunun besin değeri yükselirken, zengin değerli protein ile de vücut direncine katkı sağlar.
-Sebzeli şehriyeli tavuk suyu çorba bağışıklık sistemini güçlendirir. Soğuk algınlığına karşı tavuk suyu çorba içilmesi, sinüslerin temizlenmesi üzerindeki etkisi ile tedaviyi hızlandırıcı rol üstlenir.
-Sebzeli şehriyeli tavuk suyu çorba besleyici özelliğinin yanında bağırsak sağlığını korur.
-Sebzeli şehriyeli tavuk suyu çorba kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürür. Kan basıncını dengeler.
-Sebzeli şehriyeli tavuk suyu çorba zarar görmüş kıkırdak dokunun tamirinde önemli rol oynar ve kemik sağlığını korur.
-Sebzeli şehriyeli tavuk suyu çorba kalp sağlığını koruyarak alp krizi ve koroner kalp hastalığı riskini azaltır.
SEBZELİ ŞEHRİYELİ TAVUK SUYU ÇORBA TARİFİ
MALZEMELER
1 büyük boy tavuk but
6 su bardağı su
Yarım yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1, 5 yemek kaşığı un
1 diş rendelenmiş sarımsak
1 adet rendelenmiş havuç
1 adet küp küp doğranmış yeşil biber
1 adet küp küp doğranmış kapya biber
1 çay bardağı tel şehriye
Bir tutam ince kıyılmış maydanoz
Tuz
Karabiber