Tam bir antioksidan deposu! Yaban mersininin faydaları nelerdir?

Diyabete karşı etkilidir

Yaban mersini diğer meyvelere göre daha az şeker içermektedir. 148 gramlık bir porsiyon yaban mersininde küçük bir elma ya da orta boy portakala eşdeğer olacak şekilde 15 gram şeker bulunmaktadır. Diğer yandan, bir fincan yaban mersininde yaklaşık olarak 3,6 gram lif bulunur. Yapılan araştırmalarda, yüksek lifli besinler tüketen tip 1 diyabet hastalarının kan şekerinin düşük olduğunu görülmüştür.