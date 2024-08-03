Tam bir antioksidan deposu! Yaban mersininin faydaları nelerdir?
Antioksidan deposu olarak bilinen yaban mersini A vitamini, K vitamini, magnezyum, manganez, bakır, demir, çinko, fosfor, potasyum ve folat açısından zengin bir besindir. Yaban mersininin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır. İşte, tam bir şifa kaynağı olan yaban mersinin sağlığa faydaları...
Yaban mersini antioksidan deposudur
Antioksidanlar, hücreler açısından zararlı olabilecek ve diyabet ile kanser gibi kronik sağlık sorunlarına yol açabilecek moleküller olan serbest radikallerle savaşmaya yardımcıdır. Yaban mersini antioksidanlar bakımından zengin olduğu için DNA’ya hasar veren bazı serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olabilir.
Diyabete karşı etkilidir
Yaban mersini diğer meyvelere göre daha az şeker içermektedir. 148 gramlık bir porsiyon yaban mersininde küçük bir elma ya da orta boy portakala eşdeğer olacak şekilde 15 gram şeker bulunmaktadır. Diğer yandan, bir fincan yaban mersininde yaklaşık olarak 3,6 gram lif bulunur. Yapılan araştırmalarda, yüksek lifli besinler tüketen tip 1 diyabet hastalarının kan şekerinin düşük olduğunu görülmüştür.
Kemik sağlığını korur
Yaban mersini kemik sağlığını destekler. Yaban mersininin içerisinde bulunan K vitamini, magnezyum, fosfor, manganez, demir ve çinko kemik sağlığı açısından çok önemli yapı taşlarıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Yaban mersini, içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.