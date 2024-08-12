Tam ölçülü irmik helvasının tüyosu; Kıvamı ipek gibi oluyor.
* İrmik helvası * hazırlarken tam kıvamında olması için bu tüyoyu uygulamalısınız.
İrmik helvası her mevsimin çok sevilen tatlısıdır. Kısa sürede hazırlandığı için pratik de olan bu tatlı. Oldukça da lezzetlidir. Ayrıca aşırı şekerli olmadığı için de şekere karşı duyarlılığı olanlar da abartmadan tüketebiliyor.
KIVAMI İPEK GİBİ OLUYOR
Bir irmik helvası tatlısı hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli husus kıvamıdır. Kıvamı ne kadar güzel olursa irmik helvası o kadar güzel olur. Bu nedenle kıvamının ipek gibi olmasına dikkat edilir.
İpek gibi kıvama sahip irmik helvası için yarım çay bardağı pekmez eklemelisiniz. Pekmez helvaya kıvam vereceği gibi lezzetini de katlayacaktır.
TAM AYARINDA İRMİK HELVASININ HAZIRLANIŞI
Nefis bir irmik helvası için gereken malzemeler şöyle:
- 2 dolu dolu yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı irmik
- 1,5 su bardağı şeker (Çok şekerli sevmeyenler 1’e kadar indirebilirsiniz. )
- 2 su bardağı su