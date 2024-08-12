Tam ölçülü irmik helvasının tüyosu; Kıvamı ipek gibi oluyor.

KIVAMI İPEK GİBİ OLUYOR

Bir irmik helvası tatlısı hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli husus kıvamıdır. Kıvamı ne kadar güzel olursa irmik helvası o kadar güzel olur. Bu nedenle kıvamının ipek gibi olmasına dikkat edilir.

İpek gibi kıvama sahip irmik helvası için yarım çay bardağı pekmez eklemelisiniz. Pekmez helvaya kıvam vereceği gibi lezzetini de katlayacaktır.