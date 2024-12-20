'Tansiyon' deyip geçmeyin! Uzmanı uyardı: Kulak çınlaması ve baş dönmesi anemi habercisi olabilir

Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları (Dâhiliye) Uzmanı Dr. Önder Özüm Polat, eritrosit (RBC) yüksekliği ve düşüklüğü hakkında bilgilendirmede bulundu. ‘Kırmızı kan hücresi’ olarak bilinen eritrositin vücuttaki birinci fonksiyonunun gaz değişimi olduğunu belirten Uzm. Dr. Polat, "Eritrositler oksijeni akciğerden dokulara taşır ve dokudan da karbondioksit dışarı atılacağı akciğere getirirler. Eritrositler birkaç organel içeren çekirdeksiz hücrelerdir; sitoplazmalarının büyük bir kısmını oksijen taşınmasında rol oynayan demir içerikli hemoglobin adı verilen molekül oluşturur" diye konuştu.